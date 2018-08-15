Ленин, Сталин и пионеры: на Николаевщине нашли "империю зла"

В музее одной из школ на Николаевщине обнаружили "красный уголок" - экспозицию посвященную коммунистическому прошлому с портретами и цитатами Ленина и Сталина.

Соответствующие фото опубликовала в Facebook вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

По словам чиновницы, в то же время экспозиции, посвященной Голодомору или Небесной Сотне, в учебном заведении села Трикраты нет.

"Директор сказал, что где-то тут должны висеть, но где-то сняли, а оно в "кладовке", а ключа нет, есть он сам не знает , где оно висело - ему показала уборщица", - написала она.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что декоммунизация не касается музеев, и допустила, что такая ситуация сложилась не в одной школе, а встречается в различных учебных заведениях по всей стране.

"Такие музеи только в случае, если школа сообщила министерству о его существовании, подчиняются Минкульту. Минобразования же регламентирует их по старой советской традиции как методические комнаты, а их наполнение – как методический материал для образовательных целей", - пояснила она.

Чиновник подчеркнула, что эту ситуацию необходимо изменить и педагоги должны отчитаться, каким образом такие "методические материалы" помогают школьной программе.

"Что происходит в голове школьника, после изучения темы Голодомора видит Сталина на школьном углу? Такое "комплексное" образование убивает. Жаль, что есть "педагоги", которые на пятом году войны этого не понимают, или понимают и ждут тех, кто оценит их преданность "империи зла", - добавила она.

Показанное министром возмутило пользователей соцсети. Комментаторы предложили прислать в школу в Трикратах материалы по"настоящей" истории Украины, а также ввести наказание за несоблюдение закона о декоммунизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Харьковщине памятник Ленину выставили на торги.