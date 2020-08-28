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Лекарство для кошек может быть эффективным от коронавируса

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
10,0 т.
Лекарство для кошек может быть эффективным от коронавируса

Лекарство для кошек может быть эффективным от коронавируса. Коллаж

Препараты GC376 и GC373 против вирусного перитонита у кошек могут подавлять работу фермента, необходимого для размножения коронавируса.

К такому выводу пришли канадские биологи в ходе исследования, сообщает Nature Communications. Они проверяли, могут ли препараты подавлять размножение SARS-CoV-2 в клетках человека.

Отмечается, что оба лекарства представляют собой короткие цепочки из двух разных органических молекул, которые могут встраиваться внутрь вирусного фермента Mpro, играющего важную роль в формировании новых частиц коронавирусов.

Ученые извлекли фермент Mpro из зараженных коронавирусом клеток и попытались соединить его с молекулами GC376 и GC373. Оказалось, что они хорошо "склеивались" с белком, блокируя его работу. Исследования также показали, что даже небольшие дозы препаратов полностью блокировали размножение коронавируса.

Эксперты отметили, что нужно как можно скорее провести клинические испытания GC376 и GC373 для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции.

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КанадаКоронавирус
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