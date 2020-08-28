Лекарство для кошек может быть эффективным от коронавируса. Коллаж

Препараты GC376 и GC373 против вирусного перитонита у кошек могут подавлять работу фермента, необходимого для размножения коронавируса.

К такому выводу пришли канадские биологи в ходе исследования, сообщает Nature Communications. Они проверяли, могут ли препараты подавлять размножение SARS-CoV-2 в клетках человека.

Отмечается, что оба лекарства представляют собой короткие цепочки из двух разных органических молекул, которые могут встраиваться внутрь вирусного фермента Mpro, играющего важную роль в формировании новых частиц коронавирусов.

Ученые извлекли фермент Mpro из зараженных коронавирусом клеток и попытались соединить его с молекулами GC376 и GC373. Оказалось, что они хорошо "склеивались" с белком, блокируя его работу. Исследования также показали, что даже небольшие дозы препаратов полностью блокировали размножение коронавируса.

Эксперты отметили, что нужно как можно скорее провести клинические испытания GC376 и GC373 для борьбы с коронавирусом.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Гуанчжоу на юге Китая из больницы выписали пациента, которого семь месяцев лечили от коронавирусной инфекции.

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