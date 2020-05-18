Украинский анестезиолог Владимир Лиходиевский признался, что в работе с инфицированными COVID-19 его больше всего поражают смерти молодых пациентов.

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Врач работает в инфекционном отделении одной из киевской больниц. Он ежедневно контактирует с десятками инфицированных. Попытки возвращения к жизни тяжелейших обычно оказываются тщетными, передает ТСН (чтобы посмотреть сюжет, поскролльте новость вниз).

Пандемия коронавируса. Иллюстрация

"Ты делаешь все возможное и невозможное, а оно не работает, это очень тяжело воспринимать и принимать. Да, мы получили материальную помощь, но ты сейчас приходишь на работу, и я не рад этим деньгам. Хочется, чтобы это уже кончилось.

Лично меня поразили смерти молодых пациентов. Есть утвержденные протоколы, вроде бы, пытаешься делать все по протоколам. Но что-то плохо получается. Это психологически очень тяжело", – сказал реаниматолог.

"Никакой золотой таблетки не существует и эффективного антивирусного лечения, его нет", – добавил он.

Журналисты также напомнили о заявлениях американских реаниматологов, которые считают, что аппараты искусственной вентиляции легких могут быть причиной смерти при COVID-19.

Так, на ИВЛ по всему миру выживают лишь 10% людей с диагнозом COVID-19. В некоторых сложных случаях искусственная вентиляция не спасает, а наоборот отнимает у пациента шанс.

"Вы с каждым помпированием порции кислорода все больше и больше давите на ослабленное сердце, поэтому оно может остановиться", – пояснил американский патологоанатом Джуди Мелинек.

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