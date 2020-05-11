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11 мая • обновлено в 22:22
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Журналистка показала "бесплатное" лечение COVID-19 в Харькове

15.3т
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В Харькове инфицированные коронавирусом вынуждены сами покупать дорогостоящие препараты для лечения, хотя медицинская помощь при COVID-19 в Украине должны быть бесплатной.

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Об этом на своей странице в Facebook рассказала журналистка Юлия Байрачная. Она также показала фотокопию рецепта, который выдали родным больного в областной инфекционной больнице.

Лечение коронавируса в Украине

Лечение коронавируса в Украине

Коллаж

"Почему родные пациента с коронавирусом ежедневно покупали для него лекарства?.. Это просто один из списков, который выдавали родным... Здесь примерно на 4 тысячи гривен.

Вчера мужчина умер. За 5 минут до того, как это озвучить, в родных приняли пакет с лекарствами за очередным списком", – возмутилась Байрачная.

Забрали лекарства и сообщили о смерти: журналистка показала "бесплатное" лечение COVID-19 в Харькове

Facebook-страница Юлии Байрачной

Забрали лекарства и сообщили о смерти: журналистка показала "бесплатное" лечение COVID-19 в Харькове

Facebook-страница Юлии Байрачной

Забрали лекарства и сообщили о смерти: журналистка показала "бесплатное" лечение COVID-19 в Харькове

Facebook-страница Юлии Байрачной

Забрали лекарства и сообщили о смерти: журналистка показала "бесплатное" лечение COVID-19 в Харькове

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, система здравоохранения Украины перегружена из-за коронавируса, несмотря на то, что ход пандемии в стране относительно легкий, заявило американское информагентство Associated Press. Оно привезло с Украины большой фоторепортаж.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Лекарства в Украине Коронавирус
Место
Украина Харьков
Теги
инфекция фотографии врачи болезнь лекарства вирус
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Шановни! Меня смущает синагога циклопических размеров в Днепре, неспроста...
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1
западенский рогуль
западенский рогуль
деньги будут ходить за больными ,говорила внучка полицая ,гражданка Америки -доктор Утилизатор-Супрун
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
да... нема слив, тильки емоции... шановни, вам не стыдно?
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1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Pavlov Pavel, тогда Украине капец...
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Zhikharev Dmitry, Не стыдно.
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Общество

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