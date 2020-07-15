'Л/ДНР' ударили по ВСУ ракетами: много раненых, – ООС

На Донбассе прошедшие сутки, 14 июля, вооруженные формирования Росиии ранили семерых украинских военных. Режим тишины они нарушили 18 раз.

Об этом сообщили на странице штаба Операции Объединенных сил в Facebook. Всех воинов эвакуационной техникой доставили в медицинские учреждения и предоставили надлежащую помощь врачей. В ответ украинские военные ранили трех оккупантов.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения коварных действий. По подтвержденным данным разведки, за минувшие сутки наши защитники ранили трех захватчиков", – отметили в ООС.

Во время обстрелов украинских позиций, враг использовал противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", по защитникам Авдеевки и Водяного противник неоднократно открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. С гранатометов российские оккупационные войска обстреливали наши опорные пункты и вблизи Марьинки, Гнутово, Талаковки, а неподалеку Лебединского и Березовой – из крупнокалиберных пулеметов. Кроме того, у Новомихайловки, вооруженные формирования Российской Федерации применили противотанковый ракетный комплекс "Фагот".

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враждебная огневая активность наблюдалась у Шумел и Крымского. Здесь агрессор использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В ООС добавили, что с начала текущих суток, 15 июля, вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов неподалеку Марьинки и Талаковки. По защитникам последнего позже применил еще и минометы 120-го калибра. Вблизи Новолуганского, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", враг открывал огонь из вооружения БМП и автоматических станковых гранатометов.

"Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств наши воины прекратили враждебные обстрелы. Оккупанты получили адекватный ответ от Объединенных сил. По имеющейся информации потерь за текущие сутки среди наших защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – отметили в штабе.

"Л/ДНР" ударили по ВСУ ракетами: много раненых, – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

"Л/ДНР" ударили по ВСУ ракетами: много раненых, – ООС Facebook / Операция объединенных сил / Joint Forces Operation

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе во время эвакуации погибшего бойца Вооруженных сил Украины группа в составе девяти военнослужащих попала в тройную засаду. В результате обстрела погибли два человека, в том числе медик.