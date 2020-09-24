'Л/ДНР' трижды нарушили тишину, два воина получили ранения – штаб ООС

Войска России на Донбассе за прошедшие сутки, 23 сентября, трижды нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы.

Об этом говорится в сводке штаба Операции Объединенных сил в Fаcebook. Так, на Приазовье задокументировано пролеты двух беспилотных летательных аппаратов противника с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы враждебные БПЛА типа "Квадрокоптер" и "Фантом-4" было подавлено.

Провозглашенный режим прекращения огня враг нарушил вблизи Попасной, осуществив два выстрела в сторону наших позиций из автоматического станкового гранатомета. Огневая провокация противника не представляла угрозы для наших защитников, поэтому украинские воины оружие в ответ не применяли.

Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

В то же время, недалеко от населенного пункта Пески в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили осколочные ранения. Воинов было оперативно доставлено в лечебное учреждение, где им оказана квалифицированная медицинская помощь.

С начала текущих суток, 24 сентября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

"Украинские защитники полностью контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований РФ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября войска России в Донбассе ни разу не нарушили договоренности о тишине, которые были достигнуты 22 июля в рамках Трехсторонней контактной группы.