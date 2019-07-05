Во вторник, 2 июля, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция протеста. Причиной стала регистрация ближайшего соратника Виктора Януковича Андрея Клюева и скандального блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты.

О числе участников данные разнятся. "Украинская правда" пишет о 200 человек, издание "Гордон" называет цифру в 500 протестующих. А Национальная полиция рапортует о 2 тыс. человек. Хотя на самом деле число в этом случае не имеет значения, пишет Лариса Волошина для ДС. – Тех, кто готов решительно сопротивляться угрозе реванша, в стране в сотни и тысячи раз больше. А вот что действительно вызывает удивление, – так это время. После избрания президента прошло чуть больше месяца. Даже Януковичу не удавалось настолько быстро настроить против себя массы.

Некий эффект акция протеста все же произвела – в Центризбиркоме заговорили о возможности отмены регистрации Клюева и Шария, для чего в МВД даже нашли доказательства их, вполне очевидного для всех, проживания за пределами Украины в последние годы. Тут нужно напомнить, что антиклюевская акция протеста – не единственная за месяц президентства Зеленского. Не так давно студенты уже выходили на Майдан из-за возвращения в Киевский университет одиозного Портнова. Тем не менее уже сам факт того, что Шарий и Кюев были зарегистрированы, означает, что пророссийский реванш некоторым образом состоялся, и меньше всего это выгодно главному виновнику происходящего – президенту Зеленскому.

Андрей Клюев и Анатолий Шарий BBC

Ведь параллель между приходом к власти Зеленского и предыдущим пророссийским реваншем в лице Виктора Януковича налицо. Вспомним, что накануне Революции достоинства в стране проходило несколько масштабных акций протеста. Выступления студентов против министра Табачника, предпринимательский и языковой майданы, акции по случаю подписания Харьковских соглашений, Врадиевка и "Украина, вставай!". Люди выходили на улицы из-за очевидного экономического передела, осуществляемого в интересах одного правящего клана; попыток повернуть вспять процесс возрождения украинского языка и культуры; против договоренностей с Москвой и сдачи национальных украинских интересов.

Общество реагировало на бесчинства и безнаказанность власть имущих, которые перли бульдозерами. Глухота Януковича к требованиям общества привела к тому, что акции протеста слились в одно общеукраинское восстание, приведшее в конечном итоге к падению его режима. Сейчас мотивация протеста та же. Однако время между стимулом и общественной реакцией ускорилось. Поэтому Зеленский рискует повторить бесславный результат дважды несудимого по ускоренной процедуре.

Последнее время все чаще приходится слышать тезис про глупость молодой команды президента. "Ну неужели непонятно, что люди выйдут? Что возвращение деятелей Януковича, танцы вокруг закона о языке - это плевок в лицо тем, кто умеет защищать свою честь и национальное достоинство на площадях и полях сражений? Зачем? Глупо", – говорят политики и эксперты в кулуарах многочисленных ток-шоу. Основное, что объединяет наблюдателей – это непонимание. Для чего президенту, пришедшему на волне беспрецедентных народных надежд, выбирать грабли "папередникив"? Вот только Зеленский ничего не выбирает. Пока он играет в президента надежд, опытные провокаторы играют им и за него. Провокация восстания – это московский сценарий. Он раскручивается в Украине с тех пор, как стало понятно, что страна выжила и готова к сопротивлению агрессору.

Виктор Янукович и Владимир Зеленский

Вспомним попытки раскачать тарифную, автомобильную и антибарыжную темы. Провал этих авантюр обусловлен тем, что активная часть общества выходит на улицы только тогда, когда речь идёт о существовании Украины. Майдан – это либерал, консерватор, космополит и социалист-популист на одной баррикаде. Для такой консолидации нужен антиукраинский, промосковский или просоветский президент. Зеленский избран Москвой на роль возмутителя украинского протеста. Неслучайно близкие к нему люди постоянно вбрасывают в общество раздражающие послания о языке и референдумах по переговорам с врагом.

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В то же время люди, которым на него наплевать, обеспечивают возврат в страну пророссийских политиков, покупают телеканалы и рекрутирует судей для осуществления "судейского беспредела". Восстание против Зеленского готовят те, кого сам Зеленский считает "людьми Зеленского". Впрочем, как и восстание против Януковича пытались контролировать люди из его же Администрации – Клюев, Левочкин и другие. Сколько ещё в стране тех, кого новоизбранный президент не опасается и чьему возвращению в политику он и не думает мешать?

Москва больше других заинтересована в падении власти в Украине. Это даст ей возможность разыграть псевдосепаратистский сценарий и откусить ещё нескольких промышленных областей, обеспечив таким образом себе сухопутный коридор на Крым. Кремлю нужна вода для захваченного полуострова и снятие санкций за установление "мира" на Донбассе.

Примечательно, что здесь понимание президентом национальных интересов Украины удивительным образом совпадают с риторикой российской агентуры. Что не может не будоражить патриотическую часть общества. После того как действия власти приведут к восстанию, возможен только один вариант развития событий: раскол, хаотизация неподконтрольной Москве части Украины и установление "легитимного правительства" в восточных и южных областях.

Можно не сомневаться, что никакой срочной эвакуации в Ростов для Зеленского при этом не предусмотрено. С его ролью "главы государства" в каком-нибудь "антибандеровском" Харькове или Днепре вполне справиться тот же Медведчук. А почему бы и нет? Ведь он более близок и Путину, пророссийским политикам в Украине, чем вчерашний корпоративный конферансье. Сегодняшнее нежелание Зеленского противодействовать пророссийскому реваншу завтра сделает его заложником, куклой на заклание, которую бросят восставшему народу на растерзание.

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Как это не парадоксально, интересы тех, кто выходит на протест против Зеленского, и самого Зеленского удивительным образом совпадают. Для того чтобы не стать разменной монетой в российской игре, украинцам жизненно необходимо сохранить Украину, как единственную гарантию своей личной безопасности. Сегодня активная часть общества пытается остановить реализацию московского сценария по хаотизации Украины на дальних подступах, не допустить реваншистов к власти. Но и Зеленский заинтересован в том же самом. Даже если он этого не понимает.

Наступает время рисков и шансов. Украина снова входит в исторический процесс, которым не удалось управлять ни Януковичу, ни даже Путину. Все будет так, как решит украинский народ, активная его часть. В связи с чем президенту можно дать только один совет – учить недавнюю историю Украины не по своим комедийным скетчам. Они, скорее всего, тоже написаны в Москве и являются частью плана по развалу Украины. Плана, в котором ему уготована незавидная роль.

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