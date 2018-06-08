"Куда девать головорезов?" Пономарев раскрыл планы Путина по Донбассу

Российский оппозиционный политик и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев заявил, что значительную часть выращенных на Донбассе "головорезов" Россия отправила в Сирию в составе частных военных структур.

Как заявил он в интервью "Сегодня", вмешательство России в конфликт в Сирии является чисто тактическим ходом.

"Мне кажется, это (участие в конфликте в Сирии. – Ред.) продолжается еще и для решения важной проблемы – куда девать головорезов, которые выращены на Донбассе. Эти люди отнюдь не фанаты Путина, большая часть их считает российского президента предателем, потому что Россия бросила идею "Новороссии" и так и не аннексировала Донбасс. Сейчас уже все понимают, что и не собирается. Таким образом, они ощущают себя преданными. Значительную часть этих людей смогли объединить в частные военные структуры и отправить воевать в Сирию", - выразил мнение экс-депутат.

По его словам, президенту РФ Владимиру Путину выгодно, чтобы они там и остались.

"Я сильно подозреваю, когда американцы расстреляли более 200 россиян в Сирии, что именно наши военные тех и навели, чтобы всю эту "дикую дивизию" из бывших нацболов и реконструкторов оставить в тамошней пыли. Дай Бог, чтобы это было не так, но чем дальше, тем больше признаков того, что именно таким образом обстоят дела. В любом случае, в Сирии Путин будет сидеть, пока не сможет это на что-нибудь разменять", - резюмировал оппозиционный политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня Государственный департамент США в очередной раз призвал Россию вывести свои войска с территории Украины.