Кто платит за лечение больных с COVID-19 в Украине: глава Минздрава дал четкий ответ

Украина в полном объеме обеспечивает лечение больных коронавирусом COVID-19.

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Как сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, было принято четыре пакета для лечения инфицированных (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Степанов назвал условия лечения больных COVID-19 в Украине

"Это стационарная помощь, экстренная медицинская помощь, отдельный пакет по мобильным бригадам и стационарная помощь больным, лечившимся в апреле, но в тех больницах, которые не вошли в состав опорных", – отметил он.

По словам Степанова, в эти пакеты входит вся стоимость лечения в соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным на национальном уровне, а также заработная плата, которая составляет 300% от зарплаты медработников.

"Поэтому все без исключения лечение больных COVID-19 в стационарных условиях происходит за счет государства", – подчеркнул глава Минздрава.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Кропивницком пациент заплатил более 25 тыс. грн за "бесплатное" лечение от коронавируса.

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