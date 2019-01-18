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''Кто основал Москву?'' Украинская журналистка загнала в тупик российского политика

1.3тЧитать материал на украинском

Украинская журналистка Янина Соколовская ярко поставила на место секретаря президиума партии "Справедливая Россия" Александр Романовича, который заявил, что Львов якобы не является украинским городом.

Перепалка между ними произошла в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Янина Соколовская

Янина Соколовская

Скриншот видео

"Я когда слышу про Львов, когда говорят в Украине "в украинском городе Львов", я задаюсь вопросом: а действительно ли это украинский город — Львов? Кто-то из украинцев основал этот город?" — едко высказался Романович.

Александр Романович

Александр Романович

Скриншот видео

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Однако Соколовская сразу пресекла его пропагандистский спич, задав неудобный вопрос, касающийся происхождения российской столицы.

"А кто-нибудь из россиян основал Москву? Давайте уточним: кто основал Москву? Князь Юрий Долгорукий. Истинный "россиянин"!" — улыбаясь, обратилась она к растерянному Романовичу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Янина Соколовская
Место
Украина
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А кем же на самом деле был Долгорукий, большую часть жизни правивший в Ростове и Суздале? Тоже хохлом?
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