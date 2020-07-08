Карантин в Украине могут признать незаконным: почему власть не в ответе и что делать украинцам

Конституционный суд Украины 8 июля продолжит рассмотрение дела о соответствии Основному закону положений постановления Кабинета министров о введении карантина.

Представление внес Верховный суд, пленум которого пришел к выводу, что некоторые установленные ограничения нарушили право граждан на свободу передвижения, мирные собрания, предпринимательскую деятельность и на доступ к медицинской помощи.

OBOZREVATEL узнал, что же будет означать для украинцев признание карантина незаконным и понесет ли ответственность правительство.

Неконституционный карантин

Еще при введении постановления Кабмина №211 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" от 11 марта 2020 года юристы предупреждали о несоответствиях.

"По нашему мнению, некоторые ограничения именно конституционных прав, которые были внесены, требовали введения чрезвычайного положения со стороны президента и парламента, и не могли быть только ответственностью правительства", – объясняет в комментарии OBOZREVATEL эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

По словам юриста Александра Марусяка, все это время Кабмин балансировал в серой зоне – вроде все было законно, но и неконституционно.

Постановление правительства о введении карантина может противоречить определенным нормам Конституции Украины

Последнее слово теперь будет за судьями КС. По мнению юристов, они вполне могут прийти к выводу, что отдельные положения постановления были неконституционными. Однако, насколько быстро будет принято решение неизвестно.

Согласно статье 57 Конституционного суда Украины, срок производства не должен превышать трех месяцев. А если представление признано неотложным – не больше одного.

Но Марусяк отмечает в комментарии OBOZREVATEL, что в суде нерассмотренными дела лежат еще с 2014 года.

"Их сейчас завалили делами и по земле, и по языку, и по тому же карантину. Поэтому решение может затянуться. Просто все, что касается Конституционного суда, часто затрагивает политические аспекты, и право уже не срабатывает. Грубо говоря, если будет политическая воля, то рассмотрят быстро", – говорит эксперт.

Ответственность правительства

Это может показаться странным для многих украинцев, но никаких санкций и ответственности, разве что политической, ни Кабинет министров, ни парламент не понесут в случае признания некоторых положений неконституционными.

Кабмин понесет только политическую ответственность, если карантин признают незаконным

Единственное, что вероятное решение суда может повлиять на возможность вводить в действие это постановление или его отдельные положения.

"Это фактически решение на будущее, чтобы в дальнейшем помешать неконституционным ограничениям прав и свобод человека и гражданина на территории Украины из-за правительственных решений. Ведь очевидно, что проблема с COVID-19 еще не решена, и мы не знаем чего ожидать в будущем", – говорит Кириченко.

Компенсации не дождемся

Предприниматели уже подают иски в суды с требованием от властей компенсаций за запрет вести бизнес, недополучение прибыли, разорванные соглашения и др. Однако юристы говорят, что это почти невозможно.

"Теоретически у нас есть в Конституции норма, обязывающая выплачивать компенсацию, если какие-то решения будут признаны неконституционными. Но на практике нет четкого регулирования, как это будет делаться", – сказал Марусяк.

"К сожалению, у нас нет закона, который бы предусматривал возмещение убытков за неконституционные действия. Конечно, можно идти в суд, но это все сложно, и я предполагаю, что никаких выплат здесь не будет, хотя это было бы справедливо", – объясняет Кириченко.

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Постановление правительства

Первые положения постановления Кабмина №211 предусматривали:

введение карантина в учебных заведениях;

ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек (не касается мер государственной необходимости);

проведение спортивных мероприятий без зрителей с разрешения международных организаций;

запрет экспорта товаров противоэпидемического назначения до 1 июня.

Позже закрыли все заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и магазины, кроме продуктовых и аптек.

Прекращали проведения культурных, спортивных, социальных, религиозных и других мероприятий с массовым участием граждан. Запрещали посещать парки, детские площадки, ходить по улице более двух человек и прочее.

Также остановили метро в Киеве, Харькове и Днепре. Ввели ограничения на перевозку пассажиров в общественном транспорте до 10 человек. Были отменены междугородние и межобластные сообщения

Введение карантина ограничивало права на свободу передвижения

Очень жесткие условия были поставлены перед бизнесом, часть которого была вынуждена просто закрыться, кроме стратегически важных предприятий. По возможности организовывался удаленный режим работы.

Как говорили юристы, часть этих ограничений можно было вводить только при объявлении чрезвычайного положения. А вот министр юстиции Денис Малюська в интервью "Радио Свобода", говоря об ограничении, заявил, что правительство действовало на пределе своих полномочий.

"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконность. Рисковая тактика. Ни запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", – сказал он.

Малюська добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.