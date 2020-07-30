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Крымчан больше раздражают россияне, чем украинцы: жителей полуострова упрекнули "мостами" и "деньгами"

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Общество
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Россияне больше раздражают крымчан, чем украинцы

Россияне больше раздражают крымчан, чем украинцы. Фото kp.ru.

Жителей аннексированного Россией Крыма больше раздражают российские туристы, чем украинские.

Такой результат показал опрос, проведенный в одном из пабликов Евпатории в социальных сетях. Это возмутило некоторых россиян, которые обвинили жителей полуострова в неблагодарности, однако их поставили на место.

Так, 62,49% проголосовавших указали, что их раздражают туристы из России. При этом всего 19,88% респондентов выбрали украинцев.

В соцсетях провели голосование о том, какие туристы больше раздражают крымчан

В соцсетях провели голосование о том, какие туристы больше раздражают крымчан Twitter RoksolanaToday&Крым

"Россияне раздражают? Мосты не раздражают? Деньги, которые они вам везут, не бесят? Вот после таких опросов россияне и не едут в Крым", – написала пользователь соцсети Юлия Самохвалова.

Ее мысль подхватили и другие: "Мы привыкли работать, а они нет", "Привыкайте к российским ценам и привыкайте работать".

Жители Крыма ответили на такие обвинения: "Какие мосты? Если тот самый, единственный, то от него ни холодно, ни жарко. Лично мне все равно, есть он там или нет. Деньги мне тоже не везут, зато гонор и претензии ко всем".

Россияне возмутились таким голосованием и получили ответ

Россияне возмутились таким голосованием и получили ответ Twitter RoksolanaToday&Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, пляж в поселке Поповка в аннексированном Россией Крыму, где ранее проводился известный фестиваль "Казантип", оказался почти полностью пустым, несмотря на разгар сезона.

УкраинаАннексия Крыма
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