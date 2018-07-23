Крым настигла новая катастрофа: опубликованы фото

Жители оккупированного Симферополя жалуются на сложную санитарную ситуацию в городе – на улицах множатся свалки, на которые также обращают внимание и "чиновники".

Как пишет "Крым.Реалии", ситуация со сбором отходов в городе всегда была непростой. Значительно усложнилась она в 2017 году после того, как полигон твердых бытовых отходов в Каменке (Симферопольский район) закрыли на рекультивацию.

Теперь все отходы из Симферополя и прилегающих населенных пунктов свозят на полигон в селе Тургенево (Белогорский район), в 56 километрах от крымской столицы. Каждый раз мусоровозы преодолевают больше 100 километров (туда и обратно). Это и усложнило санитарную ситуацию в Симферополе – то и дело появляются свалки, а городские контейнеры заваливают строительным мусором.

Как заявил "главы администрации" Симферополя Игорь Лукашев, в июне коммунальные службы вывезли из города около 60 кубометров мусора. При этом с центральных улиц – проспекта Кирова и улицы Шмидта – собрали более 50 кубометров отходов.

Крупные скопления мусора можно увидеть почти в каждом районе Симферополя. Во время рейдов местные чиновники выявили больше трех десятков несанкционированных свалок. "Глава правительства" Крыма Сергей Аксенов также возмущен тем, что "по городу невозможно нормально проехать", и требует навести порядок.

"Мэр" крымской столицы в проблеме с мусором винит горожан и недобросовестных коммерсантов. В администрации выявили немало фирм, которые предлагают за деньги услуги вывоза крупногабаритного строительного мусора, но везут его не на полигон, а к ближайшим мусорным контейнерам, которые на такие отходы не рассчитаны.

"Крымское правительство" потребовало от "властей" Симферополя разработать комплексную систему уборки мусора. По приблизительным подсчетам, стоимость решения проблемы составит более 100 миллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что главная водная артерия Крыма превратилась в свалку.