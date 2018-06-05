"Кругом враги": блогер рассказала о подлости крымчан

В оккупированном Россией Крыму работники на предприятиях доносят друг на друга ради премий, так как на мизерный оклад прожить невозможно.

"Работа у всех поменялась, я вам скажу даже больше, что с теми людьми с которыми я общаюсь, они все работают в больших коллективах, то если раньше все новости обсуждались в курилках, то теперь новости не обсуждаются нигде, в курилках все покурили и разбежались по рабочим местам", – сказала в интервью OBOZREVATEL крымский блогер Илона Карачан.

При этом, по ее словам, люди не то, что перестали общаться, более того, на работах существует практика доноса на своих коллег.

"Каждый друг за другом следит, сейчас это называется докладывать начальнику чтобы получить "смски" (премия – Ред.). Тысячи людей в каком-то коллективе смотрят друг на друга как на потенциального врага, или как на объект какого-то финансового поощрения, потому что если ты устроен при начальнике, то у тебя будут ежеквартальные "смски", – рассказывает она.

Все это происходит потому, как утверждает блогер, что в России очень маленькие оклады, а за премии люди могут выжить.

"Чтобы вы понимали, оклад у среднестатистического сотрудника около 6-8 тыс. рублей, оклады очень маленькие в России, и если ты себя проявишь и будешь близок к начальнику, то у тебя будут "смски" 15-20 тыс. рублей, и ты будешь соответственно выживать в этом", – отметила Карачан.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявил, что без возвращения оккупированного Россией Крыма под угрозой находится весь миропорядок.