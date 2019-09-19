"Кремль мстит": Православная церковь Украины обратилась к ОБСЕ из-за России

Архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) призвал международное сообщество повлиять на Россию из-за давления на Крымскую епархию Православной церкви Украины.

Об этом он сказал во время совещания ОБСЕ в Варшаве, передает "Укринформ". Представитель ПЦУ заявил, что РФ "демонстративно игнорирует" предписания ООН и давит на украинскую православную общину в Симферополе и в Крыму вообще.

"Мы будем обращаться к международному сообществу с просьбой усилить внимание на действия России, особенно тогда, когда она демонстративно не выполняет обязательства, наложенные на нее со стороны ООН, куда 50 членов украинской общины ПЦУ в Крыму направили свое обращение, а комитет принял это обращение к рассмотрению", – подчеркнул церковник.

Зоря отметил, что на сегодняшний день осуществляются очередные попытки российских властей Крыма окончательно забрать у православной религиозной общины Симферополя храм святых Владимира и Ольги.

Он напомнил, что на этой неделе судебные исполнители приходили с намерением описать имущество храма. И это сделано именно тогда, когда Архиепископ Крымской епархии ПЦУ Климент находился в Киеве, где встречался с освобожденными заложниками, ведь он является руководителем миссии помощи жертвам преследований и в течение длительного времени оказывал духовную помощь заключенным.

"Мы видим в этом с российской стороны отместку за правозащитную деятельность архиепископа Климента", – заявил священнослужитель.

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Архиепископ также обратил внимание, что на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей также сохраняется сложная ситуация с общинами ПЦУ, которые действуют подпольно или полуподпольно под угрозой депортации или ареста.

В Крыму, по его словам, до аннексии действовало 49 зарегистрированных общин УПЦ КП, которые были реформированы в ПЦУ, а сейчас "более или менее действующими являются 9 общин".

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было почти 40 общин, действовавших там до начала военных действий, сейчас остались 5-6.

Иллюстрация. ПЦУ Соцсети

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