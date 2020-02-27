"Козак" Гаврилюк признался, что вынужден работать таксистом

Бывший народный депутат от "Народного фронта" Михаил Гаврилюк после резонанса в сети признался, что работает в Киеве таксистом.

О жизни после Верховной Рады он рассказал в комментарии "Комсомольской правде" в четверг, 27 февраля.

"Да, я работаю таксистом. Сейчас живу, как все. Вернулся к обычному темпу жизни и очень рад этому", – поделился бывший нардеп.

Михаил Гаврилюк работает таксистом в Киеве

Отметим, шума наделала публикация киевлянки Аллы Желизняк, которая написала в Facebook, что заказав такси, увидела за рулем машины мужчину, очень похожего на Гаврилюка. В подтверждение своих слов женщина показала фото.

Пользователи также согласились с ее догадками, написав, что люди на фото в Раде и в такси – одно лицо, что и подтвердил Гаврилюк.

Напомним, на досрочных парламентских выборах 2019 года он попытался пройти на второй депутатский срок, баллотируясь по одному из мажоритарных округов в Киевской области. Выборы проиграл с результатом 0,56% – за него проголосовало 512 человек. После проигрыша шутил, что станет "диванным критиком".

"Теперь я займусь одним из самых легких дел. Так что подвиньтесь, диванные критики, в вашем полку пополнение. Смотря на количество украиноненавистников, которые прошли в Раду, понимаю, что критиковать будет кого", – писал Гаврилюк в Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее у Гаврилюка нашли трехэтажный недостроенный дом в селе Нижний Березов (Косовский район, Ивано-Франковская область). Бывший нардеп оправдался, что просто "удачно женился".

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