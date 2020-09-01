Как вы думаете, что будет с Украиной, если мы беспечно будем смотреть на ОРДЛынское наплевательское отношение к вирусу и закрывать глаза на прозрачные наши границы?.

Проблема, описанная мною в статье, не оставила равнодушными ни моих читателей в мирных частях Украины, ни читателей в ОРДЛО.

Читатели из мирных частей Украины были шокированы: как, как же так можно в условиях войны относиться к безопасности и своей стране, — задавались они вопросом, осознавая, что жесткие карантинные меры были лишь для них, а вот коррупция в пограничных структурах позволила весь период карантина приезжать жителям ОРДЛО без обсервации через РФ.

Да, жители ОРДЛО, те, у кого есть денежки, кто живет на двух стульях, то есть — те, кто приезжает в Украину на работу, за выплатами, и не малыми, отдыхать, покупать здесь недвижимость, за товарами, но живет в ОРДЛО свободно все дни карантина и ограничений, заезжали через российско-украинскую границу, то есть — проезжая из ОРДЛО через РФ в Украину. Без проверок в "Миротворце" и базах СБУ, без карантина и обсервации, без "Дии". И продолжается это до сих пор, все соцсети , даже страницы ФБука (переселенческие группы), ОРДЛО (ВКонтакте и Одноклассники) забиты рекламой перевозчиков (без очередей, без проверок, через РФ на Украину). Такса на КПП — 300-500 гривен. Пограничники знают всех перевозчиков, так что деньги не несут пассажиры, они просто сидят в автобусе или бусе, собрав сумму заранее, их относит водитель, а у пассажиров даже не проверяют паспорта.

И если вы ищете вопрос, как началась война на Донбассе, все еще вините руководство страны 2014-го года в Иловайском, Дебальцевском, Должанском котлах, просто еще раз перечитайте верхние абзацы. Современная война построена на современных методах, в том числе и коррупции. Патриотизм — это уже атавизм. Это угасающее чувство, присущее подобным мне романтикам-мечтателям.

На самом деле, "русский мир", давно поразивший Украину одним из своих вирусов — вирусов коррупции, давно держит Украину на цепи. И коррупция стала одним из краеугольных камней ситуации 2014-го, когда люди бились, манипулировали, создавали ОРДЛО не столько из патриотических чувств, сколько из-за желания разбогатеть в мутной воде.

И вот теперь представьте ситуацию: пандемия, мы все в опасности, заложники вируса, выпущенного из российской пробирки, сохраняем дистанцию, учимся жить в мире ограничений, пытаемся выжить в мире простых людей, давно забывших, как мыть руки после туалета и плотно сидящих на раша-пропаганде, гарантирующей, что вирусу нет, и коррупция, позволяющая свободно передвигаться носителям чистого вируса (а ведь ОРДЛО получило из РФ именно первичную форму ковида, так как ее сюда завезли и в целях эксперимента и банально хабаровскими ихтамнетами). Представили?

Так вот, безопасность страны в условиях войны должна быть, скажем так, иной. Но мы или слепы, или глухи, или реально не понимаем, чем все это может для нас закончится.

Люди, живущие по принципу "какая разница", "после меня хоть потоп", в условиях войны и ковида могут стать палачами, как своих семей, так и своей страны.

И если присмотреться к карте распространения "ковид-19" по Украине, и рассмотреть ее с осознанием реальности, и не вирусных, а социальных реальностей, то окажется понятным, почему Харьков, Сумы, Одесса, Закарпатье.

Через Харьков и Сумы в Украину заезжают россияне, которые едут сюда отдыхать. Да-да, именно отдыхать, вот в Каневе сейчас везде русский язык и это не переселенцы. Это Питер, который снимает жилье в Каневе на все лето и живет, отдыхает в низких ценах, высоком сервисе, натуральных продуктах тепле и уюте за минимальные деньги. Канев, Одесса, Мариуполь, Бердянск, Черкассы, Закарпатье стали Меккой для российских туристов. Большинство из них — украинофобы, и даже сами распространяют слухи про зверства бандеровцев, но при этом выбирают Украину для гастрономического отдыха.

Вот в этой статье я рассказывала об отдыхе россиян в Каневе.

Закарпатье — родина российских гастарбайтеров. Здесь с "ковид-19" все непонятно, как и в ОРДЛО. В ОРДЛО "ковид" попал из РФ, это открыто признают даже пропагандисты ОРДЛО.

Естественно, никто не контролирует заробитчан, ведь заезд осуществляется со стороны РФ, а мы с ними в карантинные меры не играли, да и 300 грн открывают любую границу.

И если у гастарбайтеров начались проблемы с выездом в страны ЕС, так как там карантин доведен до автоматизированной безопасности, что в головах, что в действиях, то с выездом-въездом из РФ в Украину у гастарбайтеров проблем никогда не возникало: плати и езжай.

Как мы понимаем, РФ и ОРДЛО — это СССР по образу и подобию, в общем, главный критерий отношения к эпидемиям и падемиям здесь такой: если об этом не писать, эпидемии нет.

В СССР скрывали все эпидемии, переводили их в разряд "все болеют и ничего", то есть фактически на поток был поставлен метод естественного отбора, ведь бабы еще нарожают.

Я делала анализ ситуации с эпидемиями в СССР еще на начале пандемии, чтобы хоть как-то заставить жителей ОРДЛО задуматься, что с ними будет.

Но, нет! Жители ОРДЛО не придерживаются масочного режима, изоляции, социальной дистанции, это там даже может вызвать улыбку и даже поставит такого человека под удар допроса и подвала. Скрепные люди вируса не бояться, с ними Бог, РФ и Путин!

На самом деле, и на России, и в ОРДЛО ситуация с "ковид" ужасна. Люди болеют массово и умирает там много, просто больных не вписывают в статистику "ковидкников", достаточно сердечных заболеваний, ОРЗ, ОРВИ, сезонного гриппа.

На начало пандемии, когда еще мы не знали о вирусе, а в ОРДЛО из РФ он уже пришел и косил "наварасов" стройными рядами, на КПВВ можно было увидеть в очереди каждого 3-го чихающе-кашляющего. Ехали в Украину за лекарствами и пенсией с кашлем и температурой, а что тут такого, все болеют и ничего.

Ограничения, введенные на официальных КПВВ, жителей ОРДЛО раздражают, они их воспринимают не как защиту от вируса или профилактику, введенную и для их блага, а как действия Украины, направленные на лишения их свободы передвижения: лекарства, пенсия, еда.

Статистика "ковид" больных в ОРДЛО скрывается, ведь это может послужить поводом для Украины, еще больше ввести ограничений. Ну, и для РФ, понятное дело. Ведь РФ — первая из стран, которая ввела карантинные ограничения для ОРДЛО. Но, к РФ претензий нет, понимают в ОРДЛО, не хотят заразить россиян, оберегают их от вирусов. А вот по отношению к Украине такого понятия нет, орут "укропы дайте нам свободно жить, как мы привыкли, ездить к вам за едой, лекарствами, соцвыплатами".

Можем ли мы увидеть и осознать настоящую "ковидную" картину РФ и ОРДЛО? —конечно же, нет.

Там все под грифом "секретно", а вернее, просто врачам запрещено показывать реальные данные.

Хотя, рост "ковидных" больных в ОРДЛО все таки показывают на минимуме и держат эту статистику, ведь показать "вообще нет", поставить репутацию под удар, ведь весь мир говорит — есть!

Да и самим такая статистика нужна. Ведь в ОРДЛО, как и в СССР, и на России, все болезни, существующие и нет, используются не только "во благо", то есть скрываются от населения, их там еще и массово испытывают, и используют для, например, погашения забастовок, народного восстания, ограничения свободы и передвижения.

Так было в ОРДЛО в городе Антрацит, где бастовали шахтеры. До начала забастовки в Антраците было 3 больных "ковид", ночью, когда горняки начали бастовать, статистику подчистили и поменяли на 130 больных, и закрыли город на "карантин".

Как видите, уровень манипуляции фактами там огромный. Стоит ли верить статистике о больных из ОРДЛО и РФ, конечно же, нет!

На месте наших украинских чиновников я бы обратила внимание на эти манипуляции.

А еще на фото из ОРДЛО, где проходят массовые гуляния, посвященные празднованию Дней городов, Дню шахтера.

Ни масок, ни соцдистанции. Кулеш, водка из горла по кругу. Обнимашки. Дети. Старики. Люди всех возрастов, гуляют вместе без ограничений по парку, танцуют, кушают, давятся в очередях за бесплатной едой….

Как вы думаете, что будет с Украиной, если мы беспечно будем смотреть на ОРДЛынское наплевательское отношение к вирусу и закрывать глаза на прозрачные наши границы?

ОРДЛО разрастается, а значит, мы должны быть готовы к тому, что из-за коррупции границы так же продолжат работу в режиме доступности, а заболевшие там, в ОРДЛО, из-за отсутствия там же медицины, будут ехать в мирные части Украины, надеясь получить лечение.

Значит, так же будет работать система перевозчиков, решал, и вирусные пули будут косить мирных доверчивых граждан не только на фронте, но и в тылу.

Но, это в мирных частях Украины с 2014-го года воспринимают, как пугалки пропагандистов. Из ОРДЛО их же родня возмущенного говорит "нет у нас такого, вот я не болею, значит, нету".

Нет, я не о "ковид". "Ковид" — это уже день сегодняшний, и говорим мы о нем лишь потому, что говорит мир. А так бы тихо переболели, умерли, как на РФ и в ОРДЛО, никто бы и не знал, почему и от чего.

ОРДЛО — это не только проблема современного вируса, это клондайк старых, но опасных болезней.

Я много пишу об этом в надежде, что РНБО все же поймет, вирусы — тоже фронт.

Но, мы безпечно делаем вид, что это где-то, забывая, что сегодняшнее ОРДЛО, завтрашняя Украина. И ситуация там с ВИЧ, СПИД, сифилис, туберкулез, гепатит, стафилококк, дизентерия давно вышла из–под контроля. Как и ситуация с педикулезом, сансостоянием подъездов, сансостоянием продуктов, продаваемых и выпускаемых.

Гетто кормит своих рабов отходами, здесь за взятку мясо крыс, человеческое мясо, мясо зараженное глистами или болезнями, сделают "чистым". Любая справка покупается. Любая проблема умалчивается.

В ОРДЛО проблемы с водой, и в условиях пандемии здесь просто люди не в состоянии мыть руки, и даже стирать маски.

Поэтому рост "ковидной" волны, может существенно ударить по ОРДЛО. Хотя мы этого и не узнаем. Смертность скроют, спишут. Умолчат. Не зря же здесь скрыли данные "переписи".

А мы, живя в этих условиях с прозрачными границами, продолжаем верить в пограничников, в патриотизм, в чиновников.

И вот, наши города все быстрее и быстрее входят в "красную зону", города, куда беспрепятственно едут жители ОРДЛО, веселящиеся в ОРДЛО на массовых гуляниях, отрицающие "ковид" и смеющиеся над носящими маски, гастарбайтеры, россияне-туристы.

Смотрю на фото с массовых гуляний из ОРДЛО: День города, День шахтера, Стахановские мероприятия, молебень, крестный ход, концерт, работают парки и пивнушки, кафе и забегаловки, без масок, все люди без масок. Что нам ждать завтра? Не сделает ли ковидная земля ОРДЛО ковидной Украину? Там наша группа переговощиков-террористов грозится сделать ОРДЛО всю Украину. Может такая беспечность по отношению к "ковид", с учетом полной сдачи национальных интересов Украины, оправдана. Если мы завтра будем единым целым — зачем карантин, масочный режим в мирных частях Украины, если их нет в ОРДЛО? Чем быстрее начнем вымирать, тем меньше будет воплей на тему зрады в момент обращения Украины в ОРДЛО-бамбасию.

Ковидная земля ОРДЛО

Ковидная земля ОРДЛО

Ковидная земля ОРДЛО

Ковидная земля ОРДЛО

Ковидная земля ОРДЛО

Ковидная земля ОРДЛО

Ковидная земля ОРДЛО

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