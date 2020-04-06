Останнім часом все більше читаю на просторах інтернету таку собі маніпуляцію щодо епідемії коронавірусу.

Мовляв, від раку, грипу, автокатастроф, туберкульозу помирає набагато більше людей ніж від цього коронавірусу, а пандемія - то наслідок змови, інформаційної війни, тощо.

Те, що росіяни дійсно масово дезінформують щодо пандемії та природи вірусу - це правда. Доповіді на цю тему вже зробили розвідки різних країн світу. Те, що є висока імовірність того, що вірус рукотворний, а не результат погано просмаженого кажана, теж лунає все частіше у безпековому середовищі.

І навіть те, що різні уряди використовують пандемію і карантин у своїх цілях - до певної міри правдиве ствердження, бо така людська природа.

Але, як завжди, є одне але.

Питання коронавірусу у тому, що ви теж ним перехворієте.

Раком можливо ні, туберкульозом ні, СНІДом ні, а коронавірусом - так.

Я днями розмовляв з фахівцями інституту епідеміології.

Перехворіє 80% популяції за їх оцінкою.

У більшості хвороба пройде навіть без симптомів, або як звичайне ОРВІ.

Помре за різними оцінками від 3 до 10 відсотків захворілих.

Для США зараз прогноз був 2 мільйони людей в найгіршій ситуації і вони вважатимуть успіхом, якщо цифра загиблих буде до 200000 людей у цьому році.

Для України - рахуйте самі.

Питання стоїть саме в цих відсотках.

Звичайно проблемою пандемії маніпулюють уряди країн в свою користь, але, на жаль, це не автокатастрофа, не рак, не війна, не грип.

І коли епідеміологи просять вас посидіти вдома, то це тому, що в сусідніх країнах вже пекло на землі. Подивіться новини Нью-Йорку, Іспанії, Італії...

Не питання чи ви захворієте. Питання - коли і чи буде в цей час поруч з вами здоровий лікар, не зайнятий апарат ШВЛ, та взагалі лікарняне ліжко, якщо, не приведи Господь, ваша хвороба проходитиме з ускладненнями.

Тож будьте здорові. Бережи Вас Господь.

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