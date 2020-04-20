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20 апреля • обновлено в 16:40
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Коронавирус в воздухе: Комаровский сказал, как не заразиться

11.8т
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Для того, чтобы человек заразился коронавирусом, необходимо, чтобы определенное количество вирусов попало на слизистые оболочки его дыхательных путей или конъюнктиву глаза.

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Об этом в своем блоге написал известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский. Он также назвал места, где риск подхватить COVID-19 будет максимальным, поэтому их стоит избегать.

Прежде всего медик подчеркнул, что минимальное количество вирусов, способное вызвать заболевание, называется инфицирующая доза. Она зависит от множества факторов: свойств самого вируса, способа заражения и наличия у организма предшествующего опыта встреч с возбудителем инфекции.

Коронавирус в воздухе: Комаровский сказал, как не заразиться

"Чем больше вирусов попадет в организм, тем больше вероятность возникновения болезни и тем тяжелее будет протекать заболевание. Повстречаться с одной инфицирующей дозой – это очень даже неплохой вариант: есть огромные шансы на легкую или даже бессимптомную форму болезни. Встретить сразу десять – это уже реальный риск для жизни", – объясняет Комаровский.

По его словам, концентрация вирусных частиц в воздухе будет максимально большой в закрытом и плохо проветриваемом помещении, где покидающие организм человека вирусы могут накапливаться в воздухе.

Именно поэтому он, как и установлено правилами карантина в Украине, советует избегать мест, где существует максимальна вероятность получить высокую инфицирующую дозу коронавируса:

  • больничная палата интенсивной терапии – несколько больных плюс потоки кислорода. Если в ней сухой воздух, нет очень интенсивного проветривания и небольшая площадь – это вообще идеальный способ повстречаться сразу с 10 инфицирующими дозами (что, собственно, и подтверждается массовой заболеваемостью и гибелью медицинских работников);

  • любое помещение, где много людей, плюс где они располагаются близко друг к другу, где минимальный воздухообмен, – храм, казарма, тюремная камера, вагон метро и т. д.;

  • любое замкнутое пространство, где собирается толпа (концерт, спектакль, цирк, съезд, лекция и т. д.);

  • дома для престарелых и людей с инвалидностью: по сути это сосредоточение в ограниченном пространстве тех, для кого и одна инфицирующая доза – это смертельный риск, плюс все постоянно мерзнут, поэтому никакого проветривания, а также нередкое применение дыхательной аппаратуры.

Коронавирус в воздухе: Комаровский сказал, как не заразиться

"Коронавирус никуда уходить не собирается. Он оставит нас в покое только тогда, когда большинство с ним встретится и общество сформирует коллективный иммунитет. Добиться этого за зиму и весну не получится, но летом обязательно станет легче – откроются окна, отключится отопление (нормализуется влажность), люди чаще будут встречаться и больше времени проводить на свежем воздухе, а не в помещении, нагреются на солнце дверные ручки, увеличится количество ультрафиолета. Мы все, в конце концов, научимся мыть руки", – считает Комаровский.

Тем не менее, отметил он, шансы на второе "пришествие" вируса осенью вполне реальны. Исходя из этого, врач подчеркнул, что украинцам надо направить усилия не на тотальный карантин в ожидании спасительной вакцины, а на создание такой модели существования общества, когда будут исключены ситуации, провоцирующие развитие тяжелых форм заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эпидемиолог Лариса Мухарская считает, что постепенный рост количества инфицированных коронавирусом в Украине из-за введенного карантина пока свидетельствует о том, что нам удается избежать коллапса медицинской системы.

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Автор
Марина Лисничук
Темы
Советы врачей Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Тег
вирус
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