Коронавирус в Украине замедлил рост: появилась статистика Минздрава на 21 июня

В Украине на COVID-19 заболело еще 735 человек

По состоянию на утро воскресенья, 21 июня, в Украине официально подтверждены 36 560 случаев коронавирусной инфекции. Из них 735 были обнаружены за прошедшие сутки, что меньше по сравнению с предыдущими днями.

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От COVID-19 в стране умерли уже 1002 человека (+8 за сутки), а 16 509 пациентов (+103) полностью побороли болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 зарегистрировали во Львовской области – 101, Ривненской – 96 и Закарпатской – 80.

Статистика по заболеваемости COVID-19 в Украине

Карта распространения коронавируса в Украине

Сейчас в стране остается более чем 19 тысяч активных больных COVID-19, в то же время более 79 тысяч подозрений на этот диагноз еще исследуются.

Данные по заболеваемости с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексированного Крыма отсутствуют.

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