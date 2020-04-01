Керчь уходит на самоизоляцию.
Общественный транспорт идёт по маршруту почти впустую.
По мониторам в автобусах прогоняют видеоролики с мерами профилактики гриппа и короновирусной инфекции, от их просмотра бабка натянула воротник до очков и постоянно перекрещивалась.
С утра, в автобусах, чувствуется запах санобработки.
Обрабатываются подъезды домов и банкоматы.
Крым
Крым
В воскресенье центр города совсем опустел, на остановках ни одного человека не увидел, привычных пробок на этом участке тоже не наблюдалось.
Много людей на улицах в масках, сегодня их ещё больше стало, некоторые ещё в перчатках. В масках за рулём общественного транспорта и личных авто, либо надевают маски на парковках, а уже после идут в магазин.
В масках и перчатках ходят торговые представители, продавцы продмагов, видел в масках и работников одного из интернет-провайдеров.
Большую часть масок шьют вручную, смотрят мастер-классы в ютубе и огонь-трасса на подработку. Цена таких масок от 100руб за шт.
Объявления, что требуются швеи частенько мелькают в сети.
В городе работают только те, чья деятельность входит в т.н. перечень товаров первой необходимости.
Некоторые магазины с пятницы впускают только по двое, остальные ждут за дверьми.
Есть и такие, которые не желая закрываться, пытаются ловчить, завозят в непрод магазин хлеб или ещё что-то из продуктов питания.
Пивные торгуют без света или через решётки, но рейды проверящих их закрывают.
Магазины не вошедшие в перечень ушли только на доставку и интернет.
Среди рекомендаций, одним из пунктов, в брошюре на окне автобуса, как не допустить заражения вирусом, значится отказ от поездки в "очаг заражения г.Ухань, Китай".
А так хотелось, на выходных, к родственникам на шашлычок из летучей мышки скататься, ну отложим до лучших времён.
Не болейте, земляки. Налягайте на питьё и цитрус!
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