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1 апреля • обновлено в 06:42
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Art Zed
Art Zed
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Коронавирус в Крыму: крымчан призвали не ездить в... Ухань

Керчь уходит на самоизоляцию.

Общественный транспорт идёт по маршруту почти впустую.

По мониторам в автобусах прогоняют видеоролики с мерами профилактики гриппа и короновирусной инфекции, от их просмотра бабка натянула воротник до очков и постоянно перекрещивалась.

С утра, в автобусах, чувствуется запах санобработки.

Обрабатываются подъезды домов и банкоматы.

Крым

Крым

Крым

Крым

В воскресенье центр города совсем опустел, на остановках ни одного человека не увидел, привычных пробок на этом участке тоже не наблюдалось.

Много людей на улицах в масках, сегодня их ещё больше стало, некоторые ещё в перчатках. В масках за рулём общественного транспорта и личных авто, либо надевают маски на парковках, а уже после идут в магазин.

В масках и перчатках ходят торговые представители, продавцы продмагов, видел в масках и работников одного из интернет-провайдеров.

Большую часть масок шьют вручную, смотрят мастер-классы в ютубе и огонь-трасса на подработку. Цена таких масок от 100руб за шт.

Объявления, что требуются швеи частенько мелькают в сети.

В городе работают только те, чья деятельность входит в т.н. перечень товаров первой необходимости.

Некоторые магазины с пятницы впускают только по двое, остальные ждут за дверьми.

Есть и такие, которые не желая закрываться, пытаются ловчить, завозят в непрод магазин хлеб или ещё что-то из продуктов питания.

Пивные торгуют без света или через решётки, но рейды проверящих их закрывают.

Магазины не вошедшие в перечень ушли только на доставку и интернет.

Среди рекомендаций, одним из пунктов, в брошюре на окне автобуса, как не допустить заражения вирусом, значится отказ от поездки в "очаг заражения г.Ухань, Китай".

А так хотелось, на выходных, к родственникам на шашлычок из летучей мышки скататься, ну отложим до лучших времён.

Не болейте, земляки. Налягайте на питьё и цитрус!

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Тема
Коронавирус
Тег
Крым
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