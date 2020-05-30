Дополнительную нагрузку на инфекционные больницы в Украине создают пациенты, которым для лечения в стационаре других отделений нужно обязательно провериться на COVID-19.

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Об этом сообщил врач-инфекционист из Киева Евгений Дубровский. Он отметил, что ситуация в медицинских учреждениях остается сложной.

"Работать стало еще труднее. Персонал на дежурстве увеличен. Количество карет скорой помощи превышает адекватные нормы. Что случилось? Италия в Украине?" – написал он.

Инфекционист рассказал о тяжелой ситуации в больницах из-за COVID-19 Коллаж

Врач ответил, что итальянского сценария в Украине не предвидится, однако есть другие трудности.

"Чтобы попасть планово в любой стационар, надо иметь справку, что у пациента нет COVID-19", – пояснил он.

Такую проверку можно пройти бесплатно у семейного врача, но время ожидания составит 10 суток. Можно обратиться и в частные лаборатории, где результат выдают за 1-2 дня, но это стоит денег.

"И есть группа людей, кто не может ждать. Даже эти 1-2 дня. Это группа пациентов, нуждающихся в немедленной помощи. Сейчас. Но так просто, без исключения коронавирусной инфекции, в обычную больницу они не попадут.

Если есть хотя бы небольшой намек на респираторное заболевание (лихорадка, пневмония на снимке) – все должны пройти ПЦР-обследование. Лишь через инфекционный стационар, где должны исключить или подтвердить этот диагноз. Именно с такими пациентами мы сейчас работаем", – рассказал врач.

Facebook/Лікар Дубровський

Дубровский подчеркнул, что считает такие требования правильными. "За время карантина уже были попытки оказывать помощь хроническим больным, минуя обследования пациентов на коронавирус – это закончилось массовым заражением медиков и других пациентов в отделениях. И закрытием на карантин нескольких "неинфекционных" больниц. Это привело к тяжелым последствиям и дополнительной нагрузке на другие лечебные учреждения. Следовательно, данный шаг вынужденный", – отметил медик.

Однако, по его словам, наплыв пациентов в "инфекционки" стал очень большим. К примеру, в Киеве есть всего лишь три инфекционных больницы.

"Наплыв "скорых" сумасшедший. Перегрузка отделений. Заполненные реанимационные боксы. О нагрузке на персонал я вообще молчу. Становится понятным, что произошло в Италии", – написал врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве закрыли на карантин общежитие на проспекте Гагарина после обнаружения там коронавируса. Один больной умер в больнице.

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