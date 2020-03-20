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20 марта • обновлено в 06:18
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Коронавирус укрепляет позиции в Украине и мире: данные на 20 марта. Постоянно обновляется

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Коронавирус в Украине продолжил набирать обороты – заболели уже 26 человек в разных областях и 3 из них умерли. В мире самая тревожная ситуация в Италии – там заразились более 41 тысячи человек.

Ряд стран пошли на экстренные меры, введя чрезвычайное положение или закрыв границы. Изолировался от мира на 30 дней и Европейский Союз. Карантин в Украине ввели до 3 апреля, приостановив поездки между городами и выезд в другие страны.

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Коронавирус укрепляет позиции в Украине и мире: данные на 20 марта

Коронавирус укрепляет позиции в Украине и мире: данные на 20 марта

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Данные Минздрава за 20 марта

Данные Минздрава за 20 марта

Что нужно знать об атаке коронавируса

  • Пандемия унесла уже более 10 тыс. жизней, всего в мире заболели более 245 тыс. человек.

  • Более 88 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания.

  • В Италии снова побит антирекорд – за сутки заразились 5 322 человека и 427 – умерли. Всего жертв больше, чем в Италии.

  • В США за два дня число число больных резко удвоилось до 13 тысяч.

  • Из Китая же вирус начал уходить – впервые с декабря в городе Ухань не обнаружили новых больных.

Коронавирус укрепляет позиции: данные на 20 марта. Постоянно обновляется
Коронавирус укрепляет позиции: данные на 20 марта. Постоянно обновляется

01:37 – Стали известны новые детали о 56-летней жертве коронавируса из Ивано-Франковска. Женщина работала до последнего и со многими контактировала.

00:46 – Врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения короновируса Ольга Голубовская признала, что больных коронавирусом в Украине больше, чем объявляют официально.

00:40 – В Национальной академии наук Украины заявили, что к выпуску готова тест-система, разработанная украинскими учеными для диагностики вируса.

00:30 – В Израиле ввели чрезвычайное положение в связи с пандемией коронавируса. Людям запретили покидать свои дома, кроме исключительных случаев.

00:02 – Зараженный коронавирусом COVID-19 мужчина из Житомира рассказал, что сейчас находится в инфекционном отделении больницы под круглосуточной охраной. Он пожаловался на условия в больнице.

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Автор
Ирина Кулинич
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему нет России? Санька Скотник и Валерка Соловей уже не в авторитете?
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
А що означає "вилікувались"? ...
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