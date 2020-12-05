В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19. Статистика Минздрава

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Общество
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В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19. Статистика Минздрава

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

От COVID-19 в стране умерли 13 421 человек (+226 за сутки), а 412 533 пациентов (+14 724) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки, 4 декабря, в Украине совершено тестирований – 67 533 (в частности методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19. Статистика Минздрава

Количество заболеваний в регионах:

  • Киев – 78291 случай;

  • Винницкая область – 18476 случаев;

  • Волынская область – 25793 случая;

  • Днепропетровская область – 43282 случая;

  • Донецкая область – 25113 случаев;

  • Житомирская область – 31539 случаев;

  • Закарпатская область – 24330 случаев;

  • Запорожская область – 35722 случая;

  • Ивано-Франковская область – 39058 случаев;

  • Киевская область – 42410 случаев;

  • Кировоградская область – 6071 случай;

  • Луганская область – 6910 случаев;

  • Львовская область – 49380 случаев;

  • Николаевская область – 20734 случая;

  • Одесская область – 50146 случаев;

  • Полтавская область – 24937 случаев;

  • Ривненская область – 33192 случая;

  • Сумская область – 32684 случая;

  • Тернопольская область – 29366 случаев;

  • Харьковская область – 58622 случая;

  • Херсонская область – 11731 случай;

  • Хмельницкая область – 31856 случаев;

  • Черкасская область – 26232 случая;

  • Черновицкая область – 34924 случая;

  • Черниговская область – 20917 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 4 декабря, в Украине за сутки COVID-19 заразилось 15 131 человек.

УкраинаКоронавирусМинистерство здравоохраненияМаксим Степанов