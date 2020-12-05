В Украине за сутки выявили почти 14 тысяч случаев COVID-19. Статистика Минздрава

По состоянию на утро субботы, 5 декабря, в Украине официально подтверждено 801 716 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 13 825 – обнаружены за минувшие сутки. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников.

От COVID-19 в стране умерли 13 421 человек (+226 за сутки), а 412 533 пациентов (+14 724) выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За прошедшие сутки, 4 декабря, в Украине совершено тестирований – 67 533 (в частности методом ПЦР – 44 538, методом ИФА – 22 995). Всего проведено ПЦР-тестов – 4 746 772.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1541), Днепропетровской (1058), Одесской (1015), Запорожской (1001) и Киевской (995) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 78291 случай;

Винницкая область – 18476 случаев;

Волынская область – 25793 случая;

Днепропетровская область – 43282 случая;

Донецкая область – 25113 случаев;

Житомирская область – 31539 случаев;

Закарпатская область – 24330 случаев;

Запорожская область – 35722 случая;

Ивано-Франковская область – 39058 случаев;

Киевская область – 42410 случаев;

Кировоградская область – 6071 случай;

Луганская область – 6910 случаев;

Львовская область – 49380 случаев;

Николаевская область – 20734 случая;

Одесская область – 50146 случаев;

Полтавская область – 24937 случаев;

Ривненская область – 33192 случая;

Сумская область – 32684 случая;

Тернопольская область – 29366 случаев;

Харьковская область – 58622 случая;

Херсонская область – 11731 случай;

Хмельницкая область – 31856 случаев;

Черкасская область – 26232 случая;

Черновицкая область – 34924 случая;

Черниговская область – 20917 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на пятницу, 4 декабря, в Украине за сутки COVID-19 заразилось 15 131 человек.