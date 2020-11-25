В Украине за сутки обнаружили почти 14 тысяч новых больных COVID-19: данные на 25 ноября

В Украине за минувшие сутки, 24 ноября, зафиксировали 13 882 новых случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Всего в стране обнаружено 661 858 инфицированных человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. В частности в сутки заболели 684 ребенка и 615 медработников.

Также за прошедший день зафиксировано 229 летальных случаев (всего 11 492), а выздоровели – 13 882 (307 778) пациентов.

За сутки совершено тестирований – 75396 (в частности методом ПЦР – 45438, методом ИФА – 29958). Всего проведено ПЦР-тестов – 4324463.

За 24 ноября наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1255), Запорожской (1086), Киеве (980), Одесской (976) и Киевской (961) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Киев – 62620 случаев;

Винницкая область – 15984 случая;

Волынская область – 22516 случаев;

Днепропетровская область – 31861 случай;

Донецкая область – 20868 случаев;

Житомирская область – 27368 случаев;

Закарпатская область – 22150 случаев;

Запорожская область – 26328 случаев;

Ивано-Франковская область – 33409 случаев;

Киевская область – 33262 случая;

Кировоградская область – 4557 случаев;

Луганская область – 5793 случая;

Львовская область – 42874 случая;

Николаевская область – 16229 случаев;

Одесская область – 39742 случая;

Полтавская область – 19679 случаев;

Ривненская область – 28860 случаев;

Сумская область – 24811 случаев;

Тернопольская область – 26329 случаев;

Харьковская область – 52538 случаев;

Херсонская область – 9141 случай;

Хмельницкая область – 27114 случаев;

Черкасская область – 19826 случаев;

Черновицкая область – 32067 случаев;

Черниговская область – 15932 случая.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали основания для тестирования украинцев на коронавирус.