Коронавирусом COVID-19 можно заразиться через глаза, подтвердили в своем исследовании американские ученые.

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Они обнаружили, что новый вирус содержит белок, используемый для связывания с человеческими клетками, в том числе клетками в глазах. Исследование провела команда, возглавляемая Медицинской школой Университета Джона Хопкинса (Балтимор, США), передает Daily Mail.

Защита от коронавируса. Иллюстрация Diena.lt

Ученые сравнили анализы с глаз десяти пациентов, погибших от коронавируса, с анализами людей, которые не были инфицированы.

Выяснилось, что вирус SARS-CoV-2 фиксируется на рецепторах ACE-2 (ангиотензинпревращающий фермент 2), известных как "врата" клеток внутрь организма. Эти рецепторы находятся в дыхательных путях и легких, но также их производят и глаза, что делает их мишенью для коронавируса.

Это означает, что если капли от чихания или кашля зараженного человека попадут на поверхность глаза, человек может заразиться. Слезы также могут служить распространением инфекции.

Ученые отметили, что это объясняет, почему некоторые пациенты с COVID-19 страдают от конъюнктивита – воспаления глаза, которое вызывает его покраснение и инфицирование.

Предполагается, что человек с большим количеством рецепторов АСЕ-2 может быть более восприимчив к вирусной нагрузке.

Команда также искала TMPRSS2 – фермент, который помогает проникновению коронавируса после связывания вирусного белка с ACE2.

ACE2 и TMPRSS2 должны присутствовать в одной и той же клетке, чтобы вирус мог эффективно реплицироваться.

ACE-2 экспрессировался в роговице (A и B, увеличенное изображение – C) и лимбе (E, увеличенное – F), которая является границей между роговицей и белком глаза Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, около половины детей, госпитализированных с COVID-19, страдают от повреждения легких, заявили американские исследователи.

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