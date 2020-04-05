Коронавирус на Буковине: в реанимацию попали дети, есть "критические" пациенты

В Черновицкой областной детской больнице в реанимации находятся двое несовершеннолетних, заразившихся коронавирусом COVID-19.

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Состояние детей средне тяжелое, оба – на кислородной дотации, сообщила в воскресенье, 5 апреля, пресс-служба ОГА в Facebook.

В целом в медицинских учреждениях области по состоянию на воскресенье находятся трое пациентов в критическом состоянии. Они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, помощь оказывают согласно действующих протоколов.

Коронавирус в Черновцах ВВС

Отмечается, что трем пациентам с коронавирусом и двум с подозрением на него оказывают помощь в реанимационном отделении областной клинической больницы.

Двое больных, у которых диагностирован коронавирус, находятся на аппарате искусственной вентиляции легких, остальные – на кислородной дотации.

Еще трое пациентов – в реанимации Глыбоцкой центральной районной больницы. У одного из них COVID-19 уже диагностировано, у другого диагноз пока не подтверждено. Третий пациент попал в медицинское учреждение в ночь на 5 апреля в тяжелом состоянии, его сразу же подключили к аппарату ИВЛ.

Трое пациентов на кислородной дотации и с подозрением на коронавирус находятся в Сторожинецкой центральной районной больнице. У всех больных – пневмония.

В реанимационном отделении Черновицкой городской больницы №1 находятся трое больных. Состояние их стабильно тяжелое, у двух подтверждено коронавирус, у одного – подозрение.

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