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В Киеве и 22 регионах запрещено ослаблять карантин. Полный список

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Общество
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  • Перечень украинских областей и городов, в которых нельзя ослаблять карантинные ограничения, расширили до 23 регионов

  • Самая сложная ситуация с заболеваемостью в Киеве, Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской областях

  • Только в двух областях Украины показатели соответствуют нормам

В Украине назвали регионы, где нельзя ослаблять карантин

В Украине по состоянию на 20 сентября к ослаблению карантина не готовы 23 региона.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения страны. Список показателей распространения COVID-19 и тестирования по регионам был опубликован на сайте Минздрава (чтобы посмотреть полный перечень, доскролльте страницу до конца).

К ослаблению ограничительных мер не готовы Киев, а также:

  1. Винницкая;

  2. Волынская;

  3. Днепропетровская;

  4. Донецкая;

  5. Житомирская;

  6. Закарпатская;

  7. Запорожская;

  8. Ивано-Франковская;

  9. Киевская;

  10. Луганская;

  11. Львовская;

  12. Николаевская;

  13. Одесская;

  14. Полтавская;

  15. Ривненская;

  16. Сумская;

  17. Тернопольская;

  18. Харьковская;

  19. Хмельницкая;

  20. Черкасская;

  21. Черновицкая;

  22. Черниговская области.

По данным Минздрава, в столице и 22 областях превышен допустимый порог заболеваемости COVID-19 (количество инфицированных на 100 тыс. населения за последние 14 дней).

Самая худшая ситуация наблюдается в Тернопольской области (показатель 388,3 при норме 40 больных на 100 тыс. населения).

В пятерке худших также Черновицкая (214,8), Ивано-Франковская (160,8), Харьковская (153) области и город Киев (150,1).

Таким образом, из регионов Украины в список не готовых к ослаблению карантина не попали только Кировоградская и Херсонская области. Там показатели заболеваемости составляют 14,1 и 31 соответственно.

Ранее в перечне, где показатели заболеваемости превышали норму, было 20 регионов.

Полный список.
moz.gov.ua
moz.gov.ua

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