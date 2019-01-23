Константинополь внес ПЦУ в диптих: что это значит

Вселенский Патриархат обновил диптих поместных православных церквей, внеся в его перечень Православную церковь Украины (ПЦУ).

В списке "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" на сайте патриархата украинская церковь указана после Чехии и Словакии.

В церковном обществе под термином "диптих" понимается упорядоченный список поместных автокефальных православных церквей и, соответственно, последовательность поминовения их предстоятелей во время богослужений.

Напомним, интронизация предстоятеля автокефальной поместной Православной церкви в Украине Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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