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Константинополь внес ПЦУ в диптих: что это значит

1.8тЧитать материал на украинском

Вселенский Патриархат обновил диптих поместных православных церквей, внеся в его перечень Православную церковь Украины (ПЦУ).

В списке "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" на сайте патриархата украинская церковь указана после Чехии и Словакии.

Константинополь внес ПЦУ в диптих: что это значит
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В церковном обществе под термином "диптих" понимается упорядоченный список поместных автокефальных православных церквей и, соответственно, последовательность поминовения их предстоятелей во время богослужений.

Напомним, интронизация предстоятеля автокефальной поместной Православной церкви в Украине Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Православная церковь Украины
Персона
Митрополит Епифаний
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Serov Oleg
Serov Oleg
чудеса...секту внесли в список...но,ни одна из поместных церквей укр.секту стамбульского прихода не признает.
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Луцюк Виталий
Луцюк Виталий
Слава Богу!!! Слава Україні!!! Хай кацапи тепер тут захлинуться своїм гімном!!!
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Serov Oleg
Serov Oleg
Луцюк Виталий, иди пожри на помойке,боров..
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Ну так получается, что Епфания и СЦУ в целом должна поминовать предстоятеля РПЦ Кирилла!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Алексей Смирнов, да поминаем его исключительно, чтобы послать нах....
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