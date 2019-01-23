Константинополь внес ПЦУ в диптих: что это значит

Вселенский Патриархат обновил диптих поместных православных церквей, внеся в его перечень Православную церковь Украины (ПЦУ).
В списке "Новые патриархаты - Автокефальные церкви" на сайте патриархата украинская церковь указана после Чехии и Словакии.
В церковном обществе под термином "диптих" понимается упорядоченный список поместных автокефальных православных церквей и, соответственно, последовательность поминовения их предстоятелей во время богослужений.
Напомним, интронизация предстоятеля автокефальной поместной Православной церкви в Украине Епифания состоится 3 февраля в соборе Святой Софии Киевской и будет проходить в форме публичного богослужения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января Вселенский Патриарх Варфоломей подписал Томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.
6 января Томос вручили на Божественной литургии. Также в сети опубликовали перевод текста документа.
7 января митрополит Епифаний и президент Украины Петр Порошенко принесли свиток Томоса на Рождественскую литургию в Софийский собор.
8 января Томос увезли обратно в Стамбул для подписания его 11 членами Синода Вселенского Патриархата. На следующий день все члены Синода подписали исторический документ.
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