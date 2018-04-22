Константинополь приступил к процедуре по автокефалии церкви в Украине

В Константинополе Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата приступил к рассмотрению обращения президента Петра Порошенко к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Синод также учтет соответствующее постановление Верховной Рады и обращения иерархов Украинских православных церквей.

"Также Синодом Вселенского Патриархата принято решение о начале процедур, необходимых для предоставления автокефалии православной церкви в Украине", - говорится в тексте.

Пресс-служба отметила, что по поручению президента Порошенко заместитель главы АП Украины Ростислав Павленко 20 апреля посетил Стамбул и передал Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею обращение главы Украины о предоставлении Томоса об автокефалии Православной Церкви в Украине.

Как сообщал "Обозреватель", 19 апреля Рада приняла историческое решение относительно Единой Поместной церкви в Украине.