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Конец "Минска"? Что стоит за скандальными заявлениями Козака и чего ждет Путин

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
Общество
5,9 т.

  • Вице-премьер Украины Алексей Резников заявил, что Минские соглашения устарели и должны быть заменены

  • Заместитель руководителя АП РФ Дмитрий Козак отреагировал на слова украинского чиновника и обвинил Украину в желании выйти из "Минска", если слова Резникова не будет опровергнуты

  • Экс-замминистра по вопросам оккупированных территории Георгий Тука считает, что обе стороны конфликта понимают невозможность выполнения тех пунктов, которые указанные в минских протоколах

  • Но ни одна из сторон пока не намерена выходить из формата

  • Кроме того, у Путина появилась возможность и дальше затягивать конфликт на Донбассе, тем самым манипулируя властями Украины

Конец 'Минска'? Что стоит за скандальными заявлениями Козака и чего ждет Путин

Дмитрий Козак обвинил Украину в выходе из "Минска" из-за заявлений Алексея Резникова.

Между Украиной и Россией вновь разгорелся скандал из-за Минских соглашений. Заявление вице-премьера Украины Алексея Резникова о том, что соглашения устарели и должны быть заменены, восприняли в Кремле в штыки.

Москва обвинила Киев в нарушении договоренностей, и трактует слова украинского чиновника, как вероятный выход Украины из минского, и, следовательно, из "нормандского" формата переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

По мнению специалистов, такая реакция может свидетельствовать о желании РФ свалить вину на Украину и заморозить конфликт. Подробнее – читайте на OBOZREVATEL.

Пересмотр минских соглашений

Разговоры о изменении минского формата в Украине ведутся чуть не с момента его создания. "Минск" обвиняли в несостоятельности, отсутствии каких-либо конкретных решений и продвижений. Звучали идеи о пересмотре формата и присоединении к нему других стран от Польши до США.

Впрочем, разговоры так и оставались разговорами, так как РФ всегда давала понять, что ни на какие изменения она согласия не даст, а без Москвы решить проблему военного конфликта на Донбассе представляется мало возможным.

Но в этот раз реакция Кремля на слова вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территории Украины Алексея Резникова оказалась довольно резкой.

Алексей Резников считает минские соглашения недействительными

Алексей Резников считает минские соглашения недействительными "Юридическая практика"

Заместитель главы администрации президента России, представитель РФ в ТКГ Дмитрий Козак фактически обвиняет Украину в желании выйти из минских соглашений, если Киев официально не опровергнет слова Резникова о пересмотре "Минска-2".

Что стоит за словами Козака, в комментарии OBOZREVATEL объяснил бывший заместитель министра по вопросам оккупированных территорий Георгий Тука. По его словам, уже не первый год все участники "нормандского" формата понимают невозможность выполнения тех пунктов, которые указанные в минских протоколах.

Однако, ни РФ, ни Украина, скорее всего, не выйдут из "Минска" самостоятельно, тем более для Киева важно то, что под невыполнение минских договоренностей на Россию возложены санкции, и нам нужно их сохранить.

"И с одной стороны все понимают, что реальных возможностей выполнить договоренности не существует, а с другой стороны сейчас происходит такое желание между Украиной и Россией, кто именно выйдет из минских договоренностей. Поэтому стороны и обвиняют друг друга в выходе из минского формата", – говорит Тука.

Дмитрий Козак обвинил Украину в желании выйти из "Минска"

Дмитрий Козак обвинил Украину в желании выйти из "Минска" РБК.ru

К сожалению, пересматривать достигнутые договоренности, или же вносить какие-то коррективы невозможно без согласия РФ. На вопрос, что же будет с минским форматом, Тука ответил: "Это тупиковая ситуация, цель которой исключительно одна – сохранение санкций против РФ".

У Путина появилось время

Еще одно объяснение резким выпадам Кремля на заявление украинского чиновника – у российского лидера Владимира Путина появилось достаточно времени, чтобы продолжать тлеющий военный конфликт на Донбассе и с его помощью манипулировать властями Украины.

В первую очередь это связано с прошедшим Днем Победы, рассказал в интервью OBOZREVATEL бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Он отметил, что если в начале этого года Путин, напротив, торопился, потому что хотел зазвать всех международных лидеров 9 мая в Москву и на фоне успешных переговоров с Украиной договориться о снятии санкций, то теперь все наоборот.

Владимир Путин готов к продолжительному конфликту на Донбассе

Владимир Путин готов к продолжительному конфликту на Донбассе Лига.net

"Лидеров не будет, санкции уже продлены – а значит, можно спокойно, не торопясь, давить на Украину, чем там, собственно, и занимаются. Поэтому они и стоят на более жесткой позицию, чем раньше", – говорит бывший российский депутат.

Второй момент – проголосованные поправки в Конституцию, благодаря которым Путин обнуляет свои сроки президентства, и фактически создал все возможности для своего вечного правления. Теперь он может сосредоточиться и на ведении войны на востоке Украины.

"Она (война, – Ред.) может длиться бесконечно в том плане, что пока Путин жив, содержать эти регионы Россия может сколько угодно. Поэтому сама по себе эта война не закончится", – считает Пономарев.

С другой стороны, по мнению российского политика, в Кремле все же хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации, так как санкции выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите: "Да, игнорировать санкции можно, они не смертельны, в России много внутренних ресурсов, но решить проблему все-таки хотелось бы. Так что, если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный конфликт", но не заинтересована в этом и готова к размену".

Илья Пономарев рассказал о тактике РФ по отношению к Украине

Илья Пономарев рассказал о тактике РФ по отношению к Украине РБК.ru

А вот Тука считает, что на данный момент Россию вполне удовлетворяет вариант замороженного конфликта.

"По моему мнению, Кремль готов на длительный конфликт, ресурсов у них пока хватает. И не надо забывать об очень ярком пример этой игры – Молдову. Там был такой же сценарий, с так называемым Приднестровьем, которым руководил тот же Козак. В результате затяжного решения вопроса, россиянам удалось привести к власти пророссийского президента Додона в Молдову", – говорит он.

"А уже потом, при содействии Козака, фактически в стране произошел государственный переворот, когда подавляющее большинство полномочий от премьер-министра была передана президенту. Так РФ получила контроль над всей Молдовой, а не только над небольшим кусочком под названием ПМР. Я считаю, что подобный сценарий будут пытаться внедрить и у нас", – считает экс-заместитель министра.

Военный сценарий

Эскалация конфликта на Донбассе пока маловероятна, считает Георгий Тука.

"Я слышал много высказываний о вероятный сценарий со стороны России прорубить сухопутный коридор в аннексированного Крыму силовыми методами. Но у меня есть сомнения, что для РФ это сейчас выгодно со стратегической точки зрения", – говорит он.

В то же время координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец отмечает, что такая вероятность все же существует.

"Если в Кремле продолжат интерпретировать слова нашего вице-премьера, как нежелание украинской стороны участвовать в минском процессе, то определенная вероятность эскалации присутствует. Но, мне кажется, что здесь могут преследоваться абсолютно разные вещи, от попыток снять с себя санкции до получения легитимной причины к эскалации боевых действий. Но утверждать, какая именно, невозможно", – считает он.

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