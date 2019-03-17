"Компенсация" за Крым: в России разразились новым бредом о "долге" Украины

Россия собирается заявить о "долге" Украины за годы пребывания Крыма в ее составе на высшем международном уровне.

Нелепым заявлением об этом разразился глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время общения с журналистами, передает ТАСС.

"Думаю, свою позицию мы обязательно заявим на всех возможных международных и межпарламентских площадках, конференциях и форумах, самом высоком уровне. Мировое сообщество должно понять, что Крым действительно здорово потерял за эти 23 года пребывания в составе Украины", – высказался Слуцкий.

Крым РИА Новости

Он также заявил, что Россия уже активное считает "компенсацию".

"Прийти к единой сравнительной цифре – что было, если бы Крым сразу был в составе РФ и что происходило в экономике полуострова, когда он был украинской автономией – абсолютно реально. Председатель Госдумы дал поручение, мы проведем все эти оценки", – добавил Слуцкий.

Леонид Слуцкий 24СМИ

Отметим, ранее "первый вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс заявил, что, находясь в составе Украины, аннексированный Крым якобы понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть ярко высмеяла требование России вернуть деньги за украинскую "аннексию" Крыма.

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