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"Компенсация" за Крым: в России разразились новым бредом о "долге" Украины

1.8тЧитать материал на украинском

Россия собирается заявить о "долге" Украины за годы пребывания Крыма в ее составе на высшем международном уровне.

Нелепым заявлением об этом разразился глава комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время общения с журналистами, передает ТАСС.

"Думаю, свою позицию мы обязательно заявим на всех возможных международных и межпарламентских площадках, конференциях и форумах, самом высоком уровне. Мировое сообщество должно понять, что Крым действительно здорово потерял за эти 23 года пребывания в составе Украины", – высказался Слуцкий.

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Крым

Крым

РИА Новости

Он также заявил, что Россия уже активное считает "компенсацию".

"Прийти к единой сравнительной цифре что было, если бы Крым сразу был в составе РФ и что происходило в экономике полуострова, когда он был украинской автономией абсолютно реально. Председатель Госдумы дал поручение, мы проведем все эти оценки", – добавил Слуцкий.

Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий

24СМИ

Отметим, ранее "первый вице-спикер" оккупационного парламента Ефим Фикс заявил, что, находясь в составе Украины, аннексированный Крым якобы понес ущерб в несколько триллионов рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сеть ярко высмеяла требование России вернуть деньги за украинскую "аннексию" Крыма.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Леонид Слуцкий (депутат)
Место
Украина
Теги
Новости РоссииНовости Крыма
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
ГУБКИ У НЕГО РАБОЧИЕ ВИДАТЬ ЗНАТНО ПРИЧМАКИВАЕТ
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1
0
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
умом кокошников не понять,орда она и в африке орда.ДЕБИЛЫ БЛЯ А ХА ХА
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2
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
А чё так мелко берут?Уже так сразу сколько должна Украина за то,что она, 28 лет, вся не в составе рашки.Сколько она поэтому себе убытков сделала себе и федерации?
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