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27 марта • обновлено в 00:16
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Комисаренко: инфицированных коронавирусом в Украине в 8-10 раз больше

2.4т
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Количество заболевших коронавирусом в Украине, вероятно, в 8-10 раз выше за официальную статистику Минздрава.

С таким заявлением вечером 26 марта в эфире "Право на владу" выступил директор Института биохимии имени А. В. Палладина, академик НАНУ Сергей Комисаренко.

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"Мы увидим значительное увеличение количества больных коронавирусом в Украине. Опыт других стран показывает, что официальная статистика заболеваемости была в 8-10 раз ниже реального количества больных из-за медленного выявления. К сожалению, так же будет и в Украине", – приводят его слова на странице ток-шоу в Facebook.

Сергей Комиссаренко

Сергей Комиссаренко

Комисаренко отметил, что в Украине вовремя ввели карантин и стране повезло оказаться одной из последних в Европе, куда прорвался коронавирус.

"Люди должны понять, что чем жестче будут условия карантина, тем меньше будет людей, которые заболеют и умрут", – подчеркнул он.

Как писал OBOZREVATEL, из-за пандемии Кабмин принял решение продлить карантин и режим чрезвычайной ситуации по всей стране до 24 апреля.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина
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