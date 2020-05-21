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21 мая • обновлено в 11:31
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Комбат Губанов погиб от взрыва мины на Донбассе: Аваков рассказал детали

5.3т
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Полковник полиции Сергей Губанов, о гибели которого стало известно 20 мая, умер в результате подрыва оккупантами мины на пути боевой патрульной группы на Донбассе.

Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, опубликовав фото героя Украины. Он уточнил, что Губанов был командиром добровольческого батальона МВД Луганск-1 с позывным "Седой".

"Смелый, порой до безумия, офицер. Добрый, надежный друг. Оккупанты подорвали мину на пути боевой патрульной группы. Горе у нас. Война никуда не делась. Честь нашим ребятам-воинам!", – написал Аваков.

Сергей Губанов

Сергей Губанов

Twitter / Arsen Avakov

Напомним, трагедия в Луганской области в селе Трехизбенка, в результате которой еще трое правоохранителей получили, ранения произошла вечером 20 мая. Губанов получил осколочное ранение и скончался в больнице при оказании медицинской помощи.

Как писал OBOZREVATEL, накануне террористы "Л / ДНР" заявили о том, что привели в полную боевую готовность свои незаконные вооруженные формирования, пригрозив "передвинуть линию фронта". Также в сеть попало фото из Донецка: оккупанты уже ввели в город боевые машины.

Штаб ООС отреагировал на провокационные заявления террористов, сообщив, что украинские военные готовы к любым атакам террористов и в зоне боевых действий в готовности к обороне находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Война на Донбассе
Персона
Арсен Аваков
Место
Украина Луганск
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