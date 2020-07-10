Комаровский объяснил, почему надо бояться маршруток, а не пляжей во время эпидемии COVID-19
Комаровский спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19.
Переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.
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Об этом в интервью каналу "Politeka Online" заявил доктор Евгений Комаровский. Видео было опубликовано на YouTube-канале украинского врача-педиатра (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).
По словам эксперта, сейчас в стране созданы "довольно неплохие" условия для передачи вируса от человека к человеку.
"Мы знаем точно, что вирус передается главным образом внутри помещений. Поэтому меня меньше пугают переполненные пляжи, но больше пугают, например, маршрутки или трамваи, или метро", – сказал врач.
Он добавил, что по сравнению с метро "все остальное сейчас – не повод суетиться".
По мнению Комаровского, в ближайший период много молодежи, которая сейчас "активно общается", встретится с COVID-19.
"Чувствительные заболеют, нечувствительные – усилят свой местный иммунитет", – сказал доктор. Таким образом, уверен он, число людей, контактировавших с коронавирусом, будет стремительно расти.
Проблемой, как подчеркнул Комаровский, является то, что "молодежь заразит стариков".
Как писал OBOZREVATEL, ранее в Министерстве иностранных дел дали украинцам советы об отпуске за границей в карантин.