Известный врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в Украине нет настоящего карантина и власти страны просто "повторяют за Европой".

Своим мнением он поделился в интервью "Гордону", приведя примеры массовых нарушений.

"Власти страны в течение 20 и более лет демонстрировали абсолютное наплевательство на такое понятие, как человеческая жизнь. То есть жизнь в стране никогда не имела никакого значения. Когда десятки миллионов уезжали из страны – "ну и валите отсюда", – отметил Комаровский.

Комаровский обвинил власть в наплевательстве

"Мы вдруг после стольких лет наплевательства на людей решили, что у нас в стране 10 тысяч человек находятся в зоне риска, и поэтому мы поставим на колени 20 миллионов. Еще раз: я не говорю, что это неправильно. Я говорю, что это просто совершенно не в парадигме нашей власти. Такого не было никогда. Но даже в этой ситуации... Ведь то, что реализуется, – это немножко за пределами логики, здравого смысла. Если ты вводишь карантин, то есть запрещаешь людям работать, так это должен быть карантин. Но его же нет! Есть ряд мероприятий, которые очень сильно мешают людям жить, но реального карантина нет. Посмотрите фотографии украинско-польской границы. Посмотрите на толпы людей на остановках. Посмотрите, посмотрите... Примеров куча", – пояснил он.

Карантин в Украине Комаровский назвал насмешкой над здравым смыслом.

"У нас нет сил и средств, и ресурсов. Но мы это сделали. Почему? Я знаю. Мы это сделали потому, что мы уже сейчас понимаем, что страна выжить сможет только тогда, когда, даст Бог, это кончится и если нам помогут – поможет МВФ, поможет Европа – кто-то поможет. И для того, чтобы рассчитывать на их помощь, надо действовать так, как они. Иначе они скажут: "А, вы же самые умные. Вы же пошли своим путем. Вы же карантин не ввели. Теперь – фигушки. Выкарабкивайтесь сами", – выдал Кмаровский.

По его мнению, Украине якобы "перестала быть независимой страной". "Мы все решения осуществляем с оглядкой на окрик из-за океана, на окрик из Брюсселя, топот из Москвы... Но мы все время на кого-то оглядываемся. И что самое страшное – мы оглядываемся не на людей, не на наших стариков, не на наших врачей, не на наших учителей, а на дядь из Европы, которые нам рассказывают, какая у нас должна быть прокуратура, как нам бороться с коррупцией, на каких языках нам разговаривать, с кем нам надо дружить, в какие общества вступать, в какие страны летать, у кого что покупать, что нам нельзя никому продавать. Мы на них смотрим. Сейчас они повводили карантины. Они ввели карантины – ну и? Может, у нас иная ситуация?" – возмутился врач.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Комаровский раскритиковал новое правило карантина в Украине, согласно которому детям нельзя гулять на улице, но выгуливать собак – можно.

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