Известный украинский доктор Евгений Комаровский подтвердил возможность интимных отношений во время болезни коронавирусом COVID-19, если партнер постоянно находится с больным.

Соответствующий ответ, он дал, отвечая на вопрос №246 в очередном выпуске своего видео, отметив, что подобное желание сохраняется лишь у людей, болеющих в легкой форме.

"Если вам хочется общения с противоположным полом, то я готов подтвердить, что вы болеете в легкой форме. Вообще, неугасшее либидо – один из признаков нетяжелого течения заболевания. Ибо, когда размножаться хочется больше, чем жить – это очень хороший симптом", – ответил Комаровский.

Евгений Комаровский далсовет по интиму во время пандемии Скрин видео

"Главное, где вы сейчас возьмете вот это лицо противоположного пола. Если оно находится рядом с вами, я настоятельно вам рекомендую любить друг друга, лишь бы перехотелось", – подчеркнул доктор.

При этом он предостерег, что нельзя приглашать к себе кого-то постороннего, пока вы окончательно не выздоровели, чтобы избежать дальнейшего заражения.

"Не зная вашего эпидемиологического статуса, то есть, я не знаю, продолжаете ли вы выделять вирус в окружающую среду или нет, я не могу вам предложить пригласить кого-то к себе домой. Есть под рукой - очень рекомендую, нет под рукой – потерпите", – подитожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский сообщил, как влияет на организм капание в нос перекиси водорода. Он развеял "шарлатанский миф".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!