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5 апреля • обновлено в 00:26
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Комаровский дал совет по интиму во время пандемии

4.1т
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Известный украинский доктор Евгений Комаровский подтвердил возможность интимных отношений во время болезни коронавирусом COVID-19, если партнер постоянно находится с больным.

Соответствующий ответ, он дал, отвечая на вопрос №246 в очередном выпуске своего видео, отметив, что подобное желание сохраняется лишь у людей, болеющих в легкой форме.

"Если вам хочется общения с противоположным полом, то я готов подтвердить, что вы болеете в легкой форме. Вообще, неугасшее либидо – один из признаков нетяжелого течения заболевания. Ибо, когда размножаться хочется больше, чем жить – это очень хороший симптом", – ответил Комаровский.

Евгений Комаровский далсовет по интиму во время пандемии

Евгений Комаровский далсовет по интиму во время пандемии

Скрин видео

"Главное, где вы сейчас возьмете вот это лицо противоположного пола. Если оно находится рядом с вами, я настоятельно вам рекомендую любить друг друга, лишь бы перехотелось", – подчеркнул доктор.

При этом он предостерег, что нельзя приглашать к себе кого-то постороннего, пока вы окончательно не выздоровели, чтобы избежать дальнейшего заражения.

"Не зная вашего эпидемиологического статуса, то есть, я не знаю, продолжаете ли вы выделять вирус в окружающую среду или нет, я не могу вам предложить пригласить кого-то к себе домой. Есть под рукой - очень рекомендую, нет под рукой – потерпите", – подитожил Комаровский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Комаровский сообщил, как влияет на организм капание в нос перекиси водорода. Он развеял "шарлатанский миф".

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Автор
Марина Погорилко
Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
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Cachko Elena
Cachko Elena
вечно сексуально озабоченный, видно и м--тт о ттте-нт или баба не дает, кому что , а это все о ссе=к се
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