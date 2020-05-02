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3 мая • обновлено в 22:45
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Комаровский дал прогноз по отдыху на море для украинцев

20.7т
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В июле-августе ситуация с коронавирусом COVID-19 в Украине будет достаточно безопасной для того, чтобы поехать отдыхать на море.

Как заявил на своем YouTube-канале известный врач Евгений Комаровский, он сам планирует путешествовать в августе (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Евгений Комаровский рассказал, можно ли поехать этим летом на море

Евгений Комаровский рассказал, можно ли поехать этим летом на море

При этом доктор отметил, что кроме эпидемиологического аспекта, существует еще и политический.

"Что касается политиков, что они надумают, – кто его знает", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что в стране сложилась благоприятная ситуация, которая позволяет начать ослабление карантина.

По его словам, правительство проанализировало ситуацию с заболеваемостью коронавирусом и решило с 11 мая начать выходить из карантина, потому что люди уже устали от него.

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Тема
Коронавирус
Персона
Евгений Комаровский
Место
Украина
Теги
отдых Азовское море Черное море вирус
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