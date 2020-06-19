Командир корабля ВМС, которого заподозрили в работе на Россию, продолжил службу

Командир корабля "Александр Охрименко" Анатолий Люлько, которого СБУ заподозрила в работе на Россию, вероятнее всего продолжает нести службу.

Так, в комментарии InfoResist спикер Минобороны Александр Мотузяник не смог подтвердить заявление пресс-службы Министерства обороны об отстранении Люлько от службы.

"У меня нет такой информации", – сказал он, добавив, что по всем вопросам нужно обращаться в СБУ.

Источники издания в ВМС сообщили, что 18 июня готовилось решение об отстранении Люлько с должности, но утром 19 июня оно было отменено и принято решение о проведении обычной проверки.

Также источник добавил, что причина для не отстранения от должности формальная – нет письменных подтверждений от уполномоченных органов о проведении расследования.

Вместе с тем, начальник пресс-службы Командования ВМС Украины Олег Чалык заявил, что не имеет права комментировать данную информацию.

В то же время по данным издания во время публикации данной информации Службой безопасности Украины командир корабля "Александр Охрименко" находился при исполнении и выполнял боевое задание в море.

Отметим, что после выхода сообщения от СБУ в Командовании ВМС заявили, что все обстоятельства выясняются компетентными органами и лишь после этого будут приняты соответсвующие решения.

Как сообщал OBOZREVATEL, командир украинского военного корабля пытался передать информацию, являющуюся гостайной, спецслужбам России.