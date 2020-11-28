Количество заболевших COVID-19 в Украине перевалило за 700 тысяч: статистика на 28 ноября

По состоянию на утро субботы, 28 ноября, в Украине официально подтвержден 709 701 случай коронавирусной инфекции. Из них 16 294 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом с начала эпидемии.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook. Предыдущий рекорд был накануне, 27 ноября, – 16 218 случаев COVID-19.

От коронавируса в стране умерли уже 12 093 человека (+184 за сутки), а 335 135 пациентов (+8897 за сутки) полностью побороли болезнь.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1739), Днепропетровской (1599), Одесской (1350), Запорожской (1067) и Сумской (1013) областях.

Количество заболеваний в регионах:

г. Киев – 67278 случаев;

Винницкая область – 17051 случай;

Волынская область – 23656 случаев;

Днепропетровская область – 36487 случаев;

Донецкая область – 22210 случаев;

Житомирская область – 29098 случаев;

Закарпатская область – 22974 случаи;

Запорожская область – 29296 случаев;

Ивано-Франковская область – 35374 случаи;

Киевская область – 36214 случаев;

Кировоградская область – 4941 случай;

Луганская область – 6185 случаев;

Львовская область – 45052 случаи;

Николаевская область – 17710 случаев;

Одесская область – 42851 случай;

Полтавская область – 21490 случаев;

Ривненская область – 30430 случаев;

Сумская область – 27603 случаи;

Тернопольская область – 27425 случаев;

Харьковская область – 54517 случаев;

Херсонская область – 9845 случаев;

Хмельницкая область – 28917 случаев;

Черкасская область – 22053 случаи;

Черновицкая область – 33291 случай;

Черниговская область – 17753 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Осуществлено тестирований в сутки – 67348 (в частности методом ПЦР – 43458, методом ИФА – 23890). Всего в Украине проведено 4 463 249 ПЦР-тестирований.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 28 ноября коронавирусом в мире заразились почти 62 млн человек. За минувший день выявлено 613 146 новых инфицированных.