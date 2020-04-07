Коронавирус сделает передышку, но не из-за карантина: инфекционист дал прогноз по пандемии

В ближайшие месяцы количество инфицированных коронавирусом в мире начнет уменьшаться, но не из-за карантина, а из-за "естественной волны самой эпидемии".

Об этом в комментарии OBOZREVATEL сказал врач-инфекционист, бывший директор Центра здоровья Владимир Курпита. По его словам, это значит, что в первую очередь вирусом заразились наиболее чувствительны группы населения, а теперь эта тенденция начинает ослабляться.

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"В ближайшие месяцы количество инфицированных уменьшится, но не из-за карантина. Он влияет на растяжение периода самого заражения вирусом, а не на общее количество инфицированных. Пика пока не достигнуто, но в отдельных странах действительно уменьшается количество новых случаев. Подобную картину будут переживать все страны где-то через 2-2,5 месяца после начала регистрации первых случаев. Это скорее естественный ход волны эпидемии, когда в основном заражаются наиболее чувствительны группы населения", – объяснил врач.

Коронавирус в мире

По его словам, пока еще рано говорить о том, что вирус уменьшает свою агрессивность или уменьшается его заразность.

"К сожалению, порадовать пока никого не могу. Геном вируса постоянно обновляется, расшифровка идет каждую неделю. Однако лето станет этапом передышки, потому что люди не так часто собираться вместе. Чистый воздух, солнце, ветер – все это уменьшит распространение вируса на какое-то время", – подытожил Курпита.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам врача-инфекционисткы Людмилы Мухарской, темпы роста распространения коронавируса в мире ускорились минимум втрое, а в некоторых странах – даже четыре раза.

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