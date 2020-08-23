Когда осенью 2020 в Украину придут заморозки: названы даты

Первые заморозки в Украине могут начаться в конце октября.

Об этом OBOZREVATEL рассказал народный синоптик Леонид Горбань. По его расчетам, в Киевской и Полтавской областях 28-29 октября ночью температура воздуха может опуститься ниже нуля и достичь отметки -1…-4 градуса.

Как уточнил синоптик, в эти дни может пройти снег с дождем.

По его словам, весь октябрь будет холодным, а его первая декада будет дождливой – осадки ожидаются в период с 1 по 12 октября. До 14 октября днем воздух будет прогреваться до 16 градусов, в период с 15 по 25 октября максимальное значение дневных температур составит 12 градусов. "В последнюю неделю месяца – всего 3-4 градуса тепла", – сказал Горбань.

Материал о том, какой будет погода в Украине этой осенью, скоро читайте на OBOZREVATEL .

Как писал OBOZREVATEL, ранее синоптики озвучили прогноз на "длинные выходные" с 22 по 24 августа и на День независимости Украины.

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