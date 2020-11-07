Когда больных COVID-19 можно выписывать из больницы: в Минздраве дали объяснение
Решение о выписке должен принимать семейный врач на основе самочувствия пациента
При этом отрицательный тест на коронавирус ждать не обязательно
Если нет признаков активной фазы инфекции, пациента можно отпускать домой на самоизоляцию
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что пациенты, больные коронавирусом, могут быть выписаны из медучреждения без негативного теста на COVID-19.
Об этом он сказал во время брифинга по противодействию распространению инфекции в субботу, 7 ноября. По словам министра, решение о выписке должен принимать семейный врач на основе самочувствия пациента (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Принимать лекарства, находясь дома гораздо лучше, чем быть в больнице. Любое медучреждение имеет внутренне больничную инфекцию. Если нет клинико-лабораторных признаков активного инфекционного процесса, которые определяются методом ПЦР, больной может быть выписан домой на самоизоляцию. То есть если пациент является ПЦД-положительным, но есть все основания для лечения дома, его надо выписывать. Не обязательно ждать негативного теста", – сказал министр.
Степанов напомнил, что многие люди переносят коронавирусную инфекцию в легкий способ или бессимптомно.
"Так же и пациенты, которые имеют среднее или тяжелое течение болезни, но критический момент, при котором требуется постоянный надзор врачей и пребывание в стационаре, заканчивается и нет угрозы жизни, врач должен выписывать такого пациента", – подчеркнул глава Минздрава.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 7 ноября в Украине официально подтверждено 450 934 случая коронавирусной инфекции. Из них 10 746 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым рекордом с суточного прироста.