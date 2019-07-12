Филарет захотел "отжать" собор: что известно

Киевская Патриархия (ПЦУ) обратилась в Окружной административный суд с просьбой запретить передавать в пользование Михайловский Златоверхий Монастырь.

В частности, истец просит суд запретить Киевскому городскому совету и Киевской городской государственной администрации совершать какие-либо действия по прекращению пользования домами Михайловского монастыря и церковью Успения Богородицы Пирогощи, сообщается на сайте суда.

В то же время истец просит запретить горсовету и КГГА совершать любые действия по передаче в пользование "другим лицам, кроме Киевской Патриархии УПЦ КП, указанных объектов недвижимого имущества".

На данный момент судом решается вопрос о наличии правовых оснований для принятия мер обеспечения иска.

Михайловский собор является кафедральным храмом Православной церкви Украины.

Михайловский собор 24 канал

Синод ПЦУ ранее постановил отстранить почетного патриарха Филарета от управления Киевской епархией, а все приходы и монастыри епархии перевел под управление митрополита Епифания.

Как сообщал OBOZREVATEL, это связано с проведением Филаретом скандального "собора" по восстановлению УПЦ КП.

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