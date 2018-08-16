Киевская буря движется дальше: названы города Украины, которые накроет стихия

Буря, которая превратила главную улицу Киева в Венецию, вскоре проявится в Чернигове и Сумах.

Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook. "Самое мощное атмосферное пятно из возможных село как раз на Киев в три часа ночи. Смещается на северо-восток, соседи-черниговцы, сумчане, ловите", - написала она.

В комментариях жители этих городов отметили, что давно уже готовы, так как не выдерживают адской жары.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в четверг, 16 августа, Украину разделят две стихии - в южной и восточной части страны сохранится очень жаркая и сухая воздушная масса, на остальной территории – более влажный и теплый воздух.