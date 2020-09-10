Киев внесли в "оранжевую" зону карантина: новый список по Украине

В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.

Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – сказано в сообщении.

Столица Украины – Киев – попала в "оранжевую" зону.

Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней.

Согласно решению комиссии, к трем зонам отнесены следующие населенные пункты:

город Чоп Закарпатской области;

Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

Великобурлукский район Харьковской области;

город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.

город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

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