Киев внесли в "оранжевую" зону карантина: новый список по Украине

В Украине с полуночи 14 сентября начнет действовать новое эпидемиологическое зонирование.
Такое решение было принято на заседании государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, сообщил в Facebook министр Кабмина Олег Немчинов.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование", – сказано в сообщении.
Столица Украины – Киев – попала в "оранжевую" зону.
Эпидемиологические уровни установлены на 14 дней.
Согласно решению комиссии, к трем зонам отнесены следующие населенные пункты:
город Чоп Закарпатской области;
Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;
города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;
город Дубно Ровенской области;
города Тернополь, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Залищицький, Збаражский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;
Великобурлукский район Харьковской области;
город Салават и Волочисский район Хмельницкой области;
город Канев Черкасской области;
город Черновцы, Герцеивський, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области.
город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.
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