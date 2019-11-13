Казарин указал на коварство в заигрывании с Кремлем

Если на оккупированных территориях Донбасса и нужно проводить соцопросы у местного населения, то это должен быть разговор о функционале ОРДЛО. Потому что последние пять лет этот край был инструментален как для Москвы, так и для Киева.

Таким мнением поделился журналист Павел Казарин. Он отметил, что не вполне верит в искренность людей, вынужденных жить на подконтрольных России частях Донецкой и Луганской областей.

"Причин несколько. Помню о том, как в том же Крыму мои знакомые "уходили под радары", учились жить, не соприкасаясь с государством, привыкали к внутренней эмиграции. Помню о том, как они создавали анонимные аккаунты в соцсетях и минимизировали активность. Просто потому, что не хотели, чтобы однажды утром вместо будильника их разбудил ОМОН", — сказал он.

Владимир Путин и Владимир Зеленский

С другой стороны, отметил Казарин, он далек от того, чтобы называть оккупированные территории средоточием патриотических проукраинских взглядов.

"В конце концов, у нас нет причин сомневаться в эффективности российской машины пропаганды. И в том, что она способна вкладывать в чужие головы ту картинку реальности, которая выгодна Москве. Тем более, что именно это и было ее главной задачей на Донбассе последние пять лет", — добавил журналист.

По его мнению, с первого же дня вторжения Донбасс был лишь объектом в руках Кремля, который с его помощью решал собственные задачи. В частности, отвлекал внимание от аннексии Крыма, продолжал дестабилизацию Украины, проверял границы допустимого и т. д.

"Но неожиданностью для Москвы стало именно то, что точно такой же подход выбрал для себя и Киев. Сразу после вторых Минских соглашений украинская власть отказалась от игры по российским правилам и стала играть по собственным. Объявила регион временно оккупированным. Раз за разом отказывалась идти на уступки, ссылаясь на обстрелы вдоль линии фронта. Те самые, что не позволяли говорить об "устойчивом перемирии", которое было первым и главным условием для любых дальнейших шагов", — утверждает журналист.

Одна из акций на оккупированной территории в поддержку России

По его убеждению, именно такая политика позволяла Киеву "требовать от запада сохранения санкций против России, выигрывала время для перевооружения и реформ". Такое время, подчеркивает Казарин, Украина имела благодаря тому, что играла по своим правилам, а не страны-агрессора. Хотя можно спорить о том, насколько эффективно оно было потрачено.

Павел Казарин Facebook Павла Казарина

"Когда слышу о том, что украинское общество сегодня поделено на сторонников "немедленного возвращения" и "бескомпромиссного отрезания" оккупированных территорий — мне чудится в этом лукавство. Потому что это ложное противопоставление. Вплоть до недавнего времени Киев занимался политическим айкидо — используя факт оккупации восточных регионов для решения собственных задач", — делится мнением журналист.

Но ситуация изменилась летом 2019-го, когда "новые власти решили сменить тактику", и теперь "Украина в одностороннем порядке идет на уступки".

Он отметил, что нынче в вопросах противостояния стране-агрессору украинская сторона действует противоположно своей предыдущей позиции. Например, отводит войска, водит режим тишины, говорит о перспективе выборов на ОРДЛО.

Наблюдатели ОБСЕ фиксируют отвод вооружений на Донбасс Telegram/Inside Donetsk

"Я могу понять задачи Москвы: избавиться от санкций, сократить издержки, создать из Украины буфер, возвратиться в мировое политбюро. Могу понять задачи Евросоюза: вернуться на российские рынки, к довоенному формату сосуществования с Москвой, закрыть "украинский вопрос". Я лишь никак не могу понять задачи Киева: прекратить войну, вернуть территории, избавиться от очага дестабилизации? Но все эти опции находятся в руках Москвы, которая и начинала эту войну..." — констатирует Казарин

Разрушенный Донбасс Фокус

Журналист еще раз подчеркнул тот факт, что единственная причина для России прекратить войну — это желание получить страну, отвечающую ее ожиданиям. И именно нынешний Донбасс является прототипом той Украины, с существованием которой Москва еще готова согласиться.

"И нет ничего удивительного в том, что Кремль хочет вернуть Украине этот регион на своих правилах — чтобы он затем переделал всю страну под себя. Возможно, новая украинская власть готова заплатить эту цену. Но с таким подходом вряд ли согласится активное украинское меньшинство. А это, в свою очередь, чревато лишь тем, что линия противостояния переместится с окопов на Донбассе на улицы украинских городов", — подытожил Казарин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 96,2% жителей псевдореспублик "Л/ДНР" возлагают ответственность за войну на Донбассе на власть Украины. Более 85% уверены, что в войне также виноваты и участники "Майдана". Такие данные приводятся в совместном исследовании Украинского института будущего и "Зеркала недели. Украина", проведенном при помощи компании "Нью Имидж Маркетинг Групп".

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