Карантин выходного дня в Украине планируется со следующей недели: Степанов рассказал, что будет работать

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в Украине могут уже со следующей недели ввести жесткий карантин на выходные дни.

Об этом в ток-шоу "Право на владу" заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Он подчеркнул, что полного локдауна страна себе позволить не может.

"Именно поэтому мы предлагаем делать жесткий карантин на выходные дни, т.е. на субботу и воскресенье, когда у нас остануться работать только продуктовые магазины и аптеки и конечно транспорт. Это то, что касается критической инфраструктуры. Все остальное в выходные дни не будет работать" – сказал Степанов.

По его словам, это даст возможность хоть как-то разорвать цепь передачи болезни посредством общения людей друг с другом.

Он также отметил, что нагрузка на общественный транспорт на выходных меньше, поэтому ограничений на его передвижение не будет. Тем более, что по этому пути не идет ни одна европейская страна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на время карантина выходного дня, который хотят ввести в Украине, могутзапретить работу развлекательных центров, театров, кинотеатров и фитнес-залов по субботам и воскресеньям. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.