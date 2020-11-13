Без локдауна не обойтись? Врач-иммунолог признал, что карантин выходного дня не спасет от COVID-19

Карантин выходного дня не будет эффективной мерой для уменьшения заболеваемости коронавирусом в стране. Остается "огромный потенциал инфицирования" в рабочие дни.

Такое мнение в эфире телеканала Obozrevatel TV высказал врач-иммунолог Борис Донской. "Я не верю, что он поможет уменьшить количество заболеваний", – подчеркнул медик.

В этом контексте он привел пример из собственной жизни: "У меня подавляющее большинство контактов происходит именно в будние рабочие дни, когда ты ездишь на работу, контактируешь с сотрудниками, когда твои дети ходят в школу. Это десятки, если не сотни контактов. А на выходные подавляющее большинство людей контактирует в кругу родных и близких".

Донской признал, что у другого человека может быть совершенно другой режим жизни. "Но если люди ездят в общественном транспорте, ходят на работу, а их дети ходят в школу, то мы имеем колоссальное количество контактов и потенциал инфицирования огромный. От чего нас изолируют на выходных, я не понимаю", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. Он будет действовать до 30 ноября. Но многие инфекционисты настаивают, что помочь в борьбе с эпидемией COVID-19 сможет лишь локдаун – введение жесткого карантина.