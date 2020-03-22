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22 марта • обновлено в 22:17
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Карантин в Украине: в УПЦ ПМ ответили на призыв отменить богослужения

27.8т
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Украинская православная церковь Московского патриархата на намерена отменять богослужения из-за вспышки коронавируса, однако примет некоторые меры, чтобы обезопасить прихожан.

Об этом заявил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Видеофрагмент интервью митрополита опубликовал в Facebook экономист Владимир Компаниец.

Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что президент и правительство не могут ограничивать УПЦ МП, "потому что государство отделено от церкви, а церковь от государства".

"Мы приняли постановление, что если человек боится взять благословение, может не брать. Если человек не может поцеловать икону, у него какая-то есть осторожность, он может просто наклонить голову. Если человек боится поцеловать руку священнику, также могут просто брать благословение, священник осеняет крестом, это его право. Также для запивки одноразовая посуда. И, если большое количество людей, выходить на улицу", - рассказал владыка Павел.

"У нас очень много служб бывает, что служит один священник, один диакон и два человека поет - это так и остается", - добавил он.

Также митрополит заявил, что самое первое лекарство от коронавируса - это молитва.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Павел Заяц
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Митрополит Павло
Место
Украина
Тег
УПЦ МП
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пизднес есть пизднес, ничего личного!
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2
1
Мир Миру
Мир Миру
Шановне духовенство УПЦ Московського патріархату, скасуйте державну реєстрацію, закрийте рахунки в банківських установах, і тоді сміливо стверджуйте, що Ваша церква незалежна від держави. А поки що в країні надзвичайна ситуація. Тож, як мінімум, виконуйте рекомендації уряду.
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1
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Помолитися можна і вдома, і без участі митрополита Павла. Спаси, Господи.
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0
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Мартич Станислав
Мартич Станислав
Православие особенно московское настолько мракобесное средневековье,что просто интересно сколько надо иметь ума и ненавидеть Украину,чтобы ходить к московским попам.А целование рук это после того как он сходил поссать это вообще высшее наслаждение для бабок.Греко католики предоставляют храмы под больницы,а эти торгаши не хотят терять прибыль.Каждая копейка принесенная в УПЦ МП будет потрачена на дестабилизацию страны,которую они ненавидят и ждут путлера
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