Украинская православная церковь Московского патриархата на намерена отменять богослужения из-за вспышки коронавируса, однако примет некоторые меры, чтобы обезопасить прихожан.

Об этом заявил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь). Видеофрагмент интервью митрополита опубликовал в Facebook экономист Владимир Компаниец.

Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что президент и правительство не могут ограничивать УПЦ МП, "потому что государство отделено от церкви, а церковь от государства".

"Мы приняли постановление, что если человек боится взять благословение, может не брать. Если человек не может поцеловать икону, у него какая-то есть осторожность, он может просто наклонить голову. Если человек боится поцеловать руку священнику, также могут просто брать благословение, священник осеняет крестом, это его право. Также для запивки одноразовая посуда. И, если большое количество людей, выходить на улицу", - рассказал владыка Павел.

"У нас очень много служб бывает, что служит один священник, один диакон и два человека поет - это так и остается", - добавил он.

Также митрополит заявил, что самое первое лекарство от коронавируса - это молитва.

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